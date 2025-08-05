Разработчиков игры подбирали по их опыту создания боевых систем, поделился продюсер серии Silent Hill.

Konami объяснила, почему Silent Hill f станет самой "боевой" игрой серии. Всё из-за трендов и желания привлечь молодую аудиторию.

Продюсер серии Мотои Окамото и геймдиректор Silent Hill f Ал Янг рассказали японскому изданию Game*Spark, что приняли решение добавить больше экшена ещё на ранних стадиях разработки.

Одна из главных причин для этого - популярность сложных боевых игр среди молодых игроков: "Добавить в Silent Hill f больше динамичного, напряжённого экшена - это идея, которая появилась у меня с самого начала разработки", - поделился Окамото.

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По его словам, студия разработчиков NeoBards была выбрана как раз потому что она хорошо себя зарекомендовала в создании боевых систем, и команда изначально рассматривала её как подходящего кандидата.

Во время презентации State of Play в июне 2025 года авторы отдельно подчеркнули, что в игре будет упор на ближний бой и гораздо больше активного взаимодействия, чем, например, в ремейке Silent Hill 2:

"Раньше Silent Hill не считалась серией с "развлекательным" экшеном, но теперь мы хотим открыть двери новым игрокам. Жанр экшенов с вызовом стал особенно популярен у молодёжи, и нам показалось, что это хорошая возможность адаптироваться".

Однако не все фанаты отнеслись к этому спокойно. Некоторые увидели в демонстрации боёв сходства с Souls-like играми. Журналисты GamesRadar, например, выразили опасение, что бой может быть слишком завязан на тайминги, как в Dark Souls. На это Янг ответил так: "Мы не хотели снова и снова повторять Silent Hill 2. Нам не нужно клонировать старые игры - мы хотели выделиться".

Релиз Silent Hill f запланирован на 25 сентября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что актриса главной героини Silent Hill f поделилась, что едва не потеряла рассудок из-за роли. Като Конацу говорит, что слишком долго пробыла в шкуре Хинако в мире Silent Hill.

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