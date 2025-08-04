Компания также работает над фильмом по The Sims.

EA всерьёз задумывается о том, чтобы перенести Apex Legends в кино или на стриминги. Об этом рассказала президентка EA Entertainment Лора Мейл, пояснив, что компания очень мотивирована расширять вселенную.

По её словам, у игры богатая история и персонажи, за которыми скрывается куда больше, чем может увидеть игрок: "Не все знают предыстории героев, а там реально есть, что показать. У этих легенд - насыщенные миры, которые можно раскрыть через кино или сериалы".

Мейл подчёркивает, что EA хочет подойти к этому аккуратно, чтобы сохранить уважение к бренду и франшизе. Параллельно компания готовит кросс-медийные проекты и по другим тайтлам, например, фильм по The Sims в сотрудничестве с продакшеном Марго Робби LuckyChap:

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"Сейчас такое время, когда можно создавать контент одновременно и как кино, и как игру - и всё это может дополнять друг друга и реагировать на фанатов. Это очень мощный момент".

На этом фоне Respawn продолжает работу над новым контентом для Apex Legends и третьей частью Star Wars Jedi, хотя в апреле из студии уволили около 100 человек и отменили два проекта на ранней стадии.

Ранее мы рассказывали, что в Apex Legends представили нового персонажа, а через 24 часа его создательницу уволили. Хизер Вудвард попала под последнее сокращение в Electronic Arts.

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