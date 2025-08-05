Несколько недель назад стало известно, что Ubisoft отменила проект на стадии пре-продакшена.

На Change.org появилась петиция, в которой фанаты просят Ubisoft не хоронить продолжение Star Wars: Outlaws.

Несмотря на то, что сиквел якобы отменили ещё на этапе препродакшена, как об этом ранее сообщал инсайдер Том Хендерсон, игроки хотят дать проекту второй шанс. Петиция уже собрала более 850 подписей.

Инициаторы обращают внимание на то, что игра не получила нужной полировки, вдеь баги, сырые механики и спешка с релизом отпугнули многих ещё до выхода патчей. Они уверены, что сиквел мог бы всё исправить, ему только нужно дать больше времени и ресурсов.

Видео дня

Ubisoft объяснила провал игры низким интересом к вселенной Star Wars, но авторы петиции с этим не согласны. Они считают, что спрос на качественную игру в этой франшизе есть, просто Outlaws не сумела его удовлетворить. Подписанты просят студию пересмотреть решение и начать диалог с фанатами.

Ранее глава Ubisoft заявил, что репутация компании страдает потому что игроки полюбили хорошие игры. Также Ив Гиймо считает, что против игр Ubisoft могут вестись организованные кампании хейта.

Кроме того, недавно в Ubisoft отреагировали на инициативу Stop Killing Games. Напомним, что вся кампания началась из-за закрытия серверов The Crew от Ubisoft.

Вас также могут заинтересовать новости: