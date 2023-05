Белла Рамзи поступила бы так же, как Джоэл.

Финал сериала The Last of Us полностью соответствует игре. В концовке Джоэл совершил один очень неоднозначный поступок, который в свое время впечатлил геймеров. А после выхода шоу от HBO и Sony шокированы были и зрители. Недавно финал прокомментировала исполнительница роли Элли Белла Рамзи. Она высказала свое настоящее отношение к поступку Джоэла. Однако следует учитывать, что далее в материале идут спойлеры.

Актриса дала интервью изданию L’Officiel. В нем она рассказала о том, как бы поступила на месте протагониста: "Это зависит от того, кем был человек, и от того, насколько испорчено человечество, но я могу понять, почему Джоэл поступил так, как поступил. Я, как Белла, не злюсь из-за этого и не злюсь на него, но Элли злится, очевидно, потому что [быть лекарством] было ее целью. Это то, чем она была. Она чувствовала, что действительно имеет значение, и, по иронии судьбы, Джоэл отнял у нее эту цель, потому что она так много значила для него".

Далее Рамзи представила, как разворачивались бы события, если поменять героев местами: "Я думаю, она [Элли] бы спасла Джоэла, что было бы еще глупее, потому что Джоэл уже довольно стар".

Актриса также высказалась на тему второго сезона. Рамзи хотела бы увидеть больше сражений, но это лишь ее личное желание. Если судить по геймплею The Last of Us Part II, боев в продолжении будет предостаточно.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу прошли в Канаде. HBO потратила на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Первая серия шоу вышла 15 января на HBO Max.

