Рассказываем, где и как оформить необходимые документы.

Собственный дом или квартира - это не только место для проживания, но и хорошая инвестиция в свое будущее. Поэтому очень важно, чтоб все документы были правильно оформлены.

Это защитит от мошенников, попыток отобрать жилье или других непредвиденных проблем. В любом случае именно документы будут ключевым аргументом даже во время судебных разбирательств.

Сегодня рассмотрим, какие документы подтверждают право собственности на квартиру в Украине и как их оформить.

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Как подтвердить право собственности на недвижимость

В первую очередь стоит отметить, что регистрируют право собственности Госреестре прав на недвижимое имущество. Это такая база данных государства, в которой фиксируют все права на недвижимость и другую информацию.

Чтобы подать документы, нужно обратиться к нотариусу или в ЦПАУ (Центр предоставление админуслуг). При этом в Центр можно или прийти самому, или подать документы через "Дію". В соответствующий пакет входят:

заявление о госрегистрации права собственности;

техпаспорт на квартиру;

паспорт;

идентификационный код;

документ, подтверждающий право собственности (договор дарения, купли-продажи или наследственный, документ от застройщика на объект);

выписка из Госреестра прав на недвижимость;

квитанция об уплате госпошлины.

Если никаких возражений касательно права собственности не будет, его внесут в реестр. Сама процедура занимает всего несколько рабочих дней, а ее стоимость будет зависеть от региона, способа регистрации (нотариус/ЦПАУ) и сложности дела. После этого выдают свидетельство о праве собственности.

Что сейчас подтверждает право собственности на квартиру официально? Это извлечение (на украинском языке "витяг") из соответствующего госреестра. В нем указываются владельцы и вся необходимая информация. Чтоб получить документ, нужно обратиться в ЦПАУ, к нотариусу или воспользоваться Он-лайн домом юстиции (портал от Минюста).

Если квартира была приватизирована, то для подтверждения прав на нее нужно свидетельство о приватизации. Если же имущество было вам передано от родственников, то - свидетельство о праве на недвижимость по наследству.

Напоследок, рассмотрим вариант, при котором дом был приобретен до 2013 года. В этом случае у собственника на руках могут быть госакты на землю или старые свидетельства. Хотя они считаются действительными, важно обязательно внести данные об имуществе в реестр.

Кроме того, документы можно будет восстановить, используя информацию о собственнике и адрес самой недвижимости.

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