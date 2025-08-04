Государство помогает украинцам, попавшим в такую категорию.

В Украине даже во время войны действуют разные социальные программы, направленные на то чтобы поддержать граждан. Так, к примеру, в 2025-м году выплачивается единоразовая выплата матери героине, также для людей "с группой" начисляется пенсия по инвалидности. Людям, которые много лет трудились на благо государства, доступны льготы ветеранам труда в Украине.

Какие есть льготы ветеранам труда - список

В Законе Украины сказано, что украинцы имеют право на соответствующий статус, только если соответствуют критериям. Так, первый вариант - стаж. Для женщин - тридцать пять лет, для мужчин - сорок лет лет, а затем нужно выйти на пенсию.

Второй вариант - работа под землей или на производствах, где условия признаны тяжелыми или вредными для здоровья. Стаж работы варьируется от двадцати пяти-тридцати лет для женщин и тридцати-тридцати пяти лет для мужчин, после чего наступает льготная пенсия.

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Пенсионеры, у которых есть медаль "Ветеран труда", полученная во времена СССР, также имеют право на аналогичный статус в Украине. Кроме них, он может быть присвоен людям с инвалидностью первой и второй группы, если у них есть минимально необходимый трудовой стаж пятнадцать лет и пенсионные выплаты.

Для граждан, которые подходят под одну из четырех вышеперечисленных категорий, доступны такие льготы для ветеранов труда в Украине:

возможность посещать ту же поликлинику, в которой был зарегистрирован человек, пока работал;

возможность сделать протезы зубов без оплаты, но только если без использования драгметаллов и при определенном уровне дохода семьи;

поездки в санаторий бесплатно на лечение или компенсация таких поездок;

раз в 12 месяцев - обследование в клинике, при необходимости - диспансеризация и консультация врачей;

внеочередная госпитализация, покупка лекарств в аптеках и посещение врачей в больницах;

возможность взять ежегодный отпуск на работе, когда нужно человеку, а не в условиях установленного работодателем графика;

возможность оформить дополнительный отпуск один раз в 12 месяцев на срок до 14 дней;

преимущество при получении квартиры, дома, земельного участка от государства;

преимущество при получении твердого топлива от государства или проведения ремонта за счет государства;

возможность взять деньги, чтобы построить свое жилье или купить (благоустроить) дачу с выплатой займа на индивидуальных условиях;

преимущество при вступлении в садовое товарищество или кооператив;

отсутствие необходимости платить земельный налог.

Кроме того, если человеку со статусом ветерана труда нужен домашний телефон, его установят бесплатно.

Надбавка к пенсии ветеранам труда в Украине за особые заслуги - кто может получить

Льготы для ветеранов труда касаются и украинцев, которые стали Героями Соцтруда, Героями Украины или полными кавалерами Ордена Трудовой Славы. Таким людям назначают дополнительную финансовую помощь, ее размер зависит от минимальной пенсии по возрасту. В данном конкретном случае платят двести процентов от "минималки".

Кроме надбавки, доступны и другие льготы для пенсионеров ветеранов труда. Они могут:

не платить таможенный сбор;

лечить и госпитализировать свою жену (мужа) и несовершеннолетнего ребенка, ничего не оплачивая;

взять рецептурные лекарства в аптеке бесплатно;

не платить за изготовление и установку зубных протезов, если они не сделаны из драгметаллов;

рассчитывать на другую квартиру или дом в рамках улучшения условий жилья;

не платить нотариусу за оформление права собственности на квартиру во время приватизации;

сделать капитальный ремонт бесплатно или получить компенсацию за потраченные средства;

вне очереди получить стройматериалы;

бесплатно установить телефон или сигнализацию;

купить акции по номинальной стоимости;

без очереди покупать товары в магазинах, пользоваться услугами салонов красоты, кинотеатров, спортзалов и тд;

приобрести билеты на поезд, автобус, самолет вне очереди;

получать компенсацию стоимости топлива для авто;

не быть уволенным с работы, если грядут сокращения, или же быть трудоустроенным в первую очередь при невозможности сохранить рабочее место;

пройти курсы повышения квалификации и выучиться на новую специальность, не оплачивая учебу;

получать отпуск 1 раз в 12 месяцев, а также дополнительный на период до 21 дня;

быть похоронены бесплатно;

получить бесплатное надгробие.

Также действуют и льготы ветеранам труда по оплате ЖКХ в Украине - ни украинцы с соответствующим статусом, ни их жена (муж) или дети до 18 лет не должны оплачивать коммуналку. Если ветеран с особым статусом умрет или погибнет, его родственники получат финансовую поддержку от государства.

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