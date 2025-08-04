В Украине даже во время войны действуют разные социальные программы, направленные на то чтобы поддержать граждан. Так, к примеру, в 2025-м году выплачивается единоразовая выплата матери героине, также для людей "с группой" начисляется пенсия по инвалидности. Людям, которые много лет трудились на благо государства, доступны льготы ветеранам труда в Украине.
Какие есть льготы ветеранам труда - список
В Законе Украины сказано, что украинцы имеют право на соответствующий статус, только если соответствуют критериям. Так, первый вариант - стаж. Для женщин - тридцать пять лет, для мужчин - сорок лет лет, а затем нужно выйти на пенсию.
Второй вариант - работа под землей или на производствах, где условия признаны тяжелыми или вредными для здоровья. Стаж работы варьируется от двадцати пяти-тридцати лет для женщин и тридцати-тридцати пяти лет для мужчин, после чего наступает льготная пенсия.
Пенсионеры, у которых есть медаль "Ветеран труда", полученная во времена СССР, также имеют право на аналогичный статус в Украине. Кроме них, он может быть присвоен людям с инвалидностью первой и второй группы, если у них есть минимально необходимый трудовой стаж пятнадцать лет и пенсионные выплаты.
Для граждан, которые подходят под одну из четырех вышеперечисленных категорий, доступны такие льготы для ветеранов труда в Украине:
- возможность посещать ту же поликлинику, в которой был зарегистрирован человек, пока работал;
- возможность сделать протезы зубов без оплаты, но только если без использования драгметаллов и при определенном уровне дохода семьи;
- поездки в санаторий бесплатно на лечение или компенсация таких поездок;
- раз в 12 месяцев - обследование в клинике, при необходимости - диспансеризация и консультация врачей;
- внеочередная госпитализация, покупка лекарств в аптеках и посещение врачей в больницах;
- возможность взять ежегодный отпуск на работе, когда нужно человеку, а не в условиях установленного работодателем графика;
- возможность оформить дополнительный отпуск один раз в 12 месяцев на срок до 14 дней;
- преимущество при получении квартиры, дома, земельного участка от государства;
- преимущество при получении твердого топлива от государства или проведения ремонта за счет государства;
- возможность взять деньги, чтобы построить свое жилье или купить (благоустроить) дачу с выплатой займа на индивидуальных условиях;
- преимущество при вступлении в садовое товарищество или кооператив;
- отсутствие необходимости платить земельный налог.
Кроме того, если человеку со статусом ветерана труда нужен домашний телефон, его установят бесплатно.
Надбавка к пенсии ветеранам труда в Украине за особые заслуги - кто может получить
Льготы для ветеранов труда касаются и украинцев, которые стали Героями Соцтруда, Героями Украины или полными кавалерами Ордена Трудовой Славы. Таким людям назначают дополнительную финансовую помощь, ее размер зависит от минимальной пенсии по возрасту. В данном конкретном случае платят двести процентов от "минималки".
Кроме надбавки, доступны и другие льготы для пенсионеров ветеранов труда. Они могут:
- не платить таможенный сбор;
- лечить и госпитализировать свою жену (мужа) и несовершеннолетнего ребенка, ничего не оплачивая;
- взять рецептурные лекарства в аптеке бесплатно;
- не платить за изготовление и установку зубных протезов, если они не сделаны из драгметаллов;
- рассчитывать на другую квартиру или дом в рамках улучшения условий жилья;
- не платить нотариусу за оформление права собственности на квартиру во время приватизации;
- сделать капитальный ремонт бесплатно или получить компенсацию за потраченные средства;
- вне очереди получить стройматериалы;
- бесплатно установить телефон или сигнализацию;
- купить акции по номинальной стоимости;
- без очереди покупать товары в магазинах, пользоваться услугами салонов красоты, кинотеатров, спортзалов и тд;
- приобрести билеты на поезд, автобус, самолет вне очереди;
- получать компенсацию стоимости топлива для авто;
- не быть уволенным с работы, если грядут сокращения, или же быть трудоустроенным в первую очередь при невозможности сохранить рабочее место;
- пройти курсы повышения квалификации и выучиться на новую специальность, не оплачивая учебу;
- получать отпуск 1 раз в 12 месяцев, а также дополнительный на период до 21 дня;
- быть похоронены бесплатно;
- получить бесплатное надгробие.
Также действуют и льготы ветеранам труда по оплате ЖКХ в Украине - ни украинцы с соответствующим статусом, ни их жена (муж) или дети до 18 лет не должны оплачивать коммуналку. Если ветеран с особым статусом умрет или погибнет, его родственники получат финансовую поддержку от государства.