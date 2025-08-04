Рассказываем, что должно быть на столе в Яблочный Спас и какие блюда с яблоками можно приготовить на праздник.

На Яблочный Спас (6 августа по новому стилю и 19 августа по старому) по традиции готовят блюда из яблок и других сезонных фруктов, а также ставят на стол постные угощения, ведь праздник приходится на Успенский пост. Рассказываем, какие блюда поставить на стол, а также можно ли готовить в Яблочный Спас непостную выпечку.

Что нужно готовить на Яблочный Спас

Как уже говорили, праздник выпадает на строгий Успенский пост - мясо, молочные продукты и яйца под запретом. Поэтому традиционно на Второй Спас готовят постные блюда и выпечку (без яиц, молока и сливочного масла).

Что должно быть на столе в Яблочный Спас:

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яблоки (освященные в церкви);

мед;

постные блюда - салаты, тушеные овощи, картофель, грибы и другие;

выпечка - яблочные оладьи, постный яблочный пирог и другие;

узвар или компот из яблок и других фруктов;

орехи, сезонные фрукты.

На практике хозяйки часто готовят два варианта угощений и выпечки: постный - в церковь и для тех, кто постится, и непостный - для гостей и детей. Поэтому в подборке ниже мы собрали традиционные постные блюда и простую домашнюю выпечку с яблоками, которую можно подать, если вы не придерживаетесь поста.

Постный Спасовский медовик

Этот пирог мало похож на классический "Медовик" - скорее, кекс. Готовится он на карамельной основе, с сухофруктами и орехами.

Вам понадобятся:

1/4 стакана изюма;

1/2 стакана чернослива;

1/4 стакана грецких орехов;

80 г сахара;

1 стакан (250 мл) теплой воды;

1-2 яблока;

3 ст. л. меда;

1/2 стакана растительного масла;

10 г ванильного сахара;

300 г муки;

2 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли.

Изюм и чернослив промыть, залить горячей водой на 20 минут. Орехи измельчить, смешать с сухофруктами и обвалять в небольшом количестве муки.

Приготовить карамельную воду: всыпать на сковородку сахар, растопить до состояния карамели, влить теплую воду (очень аккуратно), дать закипеть, чтобы карамель растворилась в воде и перелить в миску. Яблоки нарезать кубиками.

Включить духовку на 180°С. Форму смазать растительным маслом, присыпать мукой (или выложить пергаментом). Смешать растительное масло, мед, ванильный сахар и карамельную воду. Добавить муку и разрыхлитель, соль, всыпать сухофрукты и добавить яблоки. Все перемешать. Тесто выложить в форму и выпекать около 45 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой.

Запеченные яблоки с медом и орехами

Ароматный и полезный десерт, который очень любят дети.

Вам понадобятся:

4 яблока;

2 ст. л. меда;

3 ст. л. грецких орехов;

корица.

Яблоки помыть, вырезать у них сердцевину. Смешать мед, измельченные орехи и корицу. Выложить внутрь яблок и запечь в духовке при 180°C. Понадобится примерно 20-25 минут.

Оладьи с яблоками

Если вы не поститесь, то можно приготовить быстрые и вкусные оладьи на кефире с яблоками.

Вам понадобятся:

1 яйцо;

2 ст. л. сахара + 10 г ванильного сахара;

соль на кончике ножа;

3 ст. л. растительного масла;

200 мл кефира;

0,5 ч. л. соды;

200 г муки;

1-2 яблока.

Смешать яйцо, сахар, ванильный сахар, добавить соль, растительное масло, перемешать. Влить теплый кефир, перемешать. Добавить муку порциями - тесто должно получиться как густая сметана. В оставшуюся муку добавить соду, всыпать в тесто и перемешать. Нарезать яблоки на кубики и всыпать в тесто. Оставить на 15 минут. Выкладывать ложкой на разогретую сковородку и жарить оладьи с обеих сторон.

Пирог с яблоками на сковороде

Тем, кто не придерживается поста, понравится пирог с яблоками на кефире или же на сметане, как в рецепте ниже. Прелесть его в том, что духовка не нужна - можно приготовить на сковороде.

Вам понадобятся:

2 шт. яблок (лучше брать кисло-сладкие);

2 яйца;

80 г сахара + 10 г ванильного сахара;

соль на кончике ножа;

25 г сливочного масла (растопить);

120 г сметаны;

160 г муки;

10 г разрыхлителя;

сахарная пудра и корица - для украшения.

Яблоки нарезать кубиками. Яйца смешать с сахаром, добавить соль и взбить. Добавить сливочное масло (или растительное) и сметану, перемешать. Всыпать муку и разрыхлитель и замесить тесто. Добавить яблоки, хорошо перемешать. Сковороду смазать сливочным маслом, выложить тесто, поставить на небольшой огонь. Накрыть крышкой выпекать от 30 до 40 минут. Когда низ пирога будет готов, накрыть сковородку сверху пергаментом, затем тарелкой и перевернуть. Вместе с пергаментом вернуть на сковородку, накрыть крышкой и готовить еще 10 минут, чтобы пирог пропекся также с другой стороны. Выложить на тарелку, присыпать сверху смесью сахарной пудры и корицы.

Шарлотка с яблоками - классический рецепт

Нежная шарлотка с яблоками - рецепт тоже простой и вкусный. Этот пирог - один из самых любимых и идеален как к Яблочному Спасу, так и просто к вечернему чаепитию.

Вам понадобятся:

5 яблок;

3 яйца;

200 г сахара + 10 г ванильного сахара;

щепотка соли;

160 г муки;

0,5 ч. л. разрыхлителя.

Яйца взбить с солью, добавить сахар и ванильный сахар и еще раз взбить, чтобы масса стала пышной. Муку соединить с разрыхлителем, добавить в яичную массу, перемешать. Яблоки нарезать тонкими дольками.

Форму смазать маслом, присыпать мукой (можно использовать пергамент). Выложить на дно формы яблоки, сверху залить тестом. Выпекать при температуре 180°C около 40 минут.

Штрудель с яблоками

Штрудель - это австрийско-немецкая выпечка. Такой пирог готовится из пресного эластичного и тонкого теста в виле рулета. Начинка может быть разной - вишневой, грушевой, но на Яблочный Спас она, конечно, яблочная.

Вам понадобятся (для теста):

300 г муки;

1 яйцо;

2 ст. л. растительного масла;

около 100 мл теплой воды;

на кончике ножа соль.

Начинка:

1 кг яблок (кисло-сладких);

40 г сахара;

100 г изюма;

80 г грецких орехов;

1 ч. л. корицы;

2 ст. л. сока лимона;

сухари панировочные.

Смешать муку с солью, добавить яйцо, масло, воду. Замесить тесто, чтобы получилась гладкая и эластичная масса. Завернуть в пленку и оставить на полчаса при комнатной температуре. Яблоки нарезать тонкими ломтиками, смешать с сахаром, корицей, орехами (измельченными) и изюмом.

Раскатать тесто в прямоугольник и аккуратно растянуть его, чтобы стало буквально как бумага. Смазать маслом и посыпать сверху слоем обжаренных сухарей, затем выложить начинку, оставляя края свободными. Аккуратно свернуть рулет, края защипнуть. Выложить на противень с пергаментом, сверху штрудель смазать растопленным маслом. Выпекать при 190-200°C около 30-40 минут - пока не появится золотистая корочка.

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