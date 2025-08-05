Рассказываем, как посчитать размер своей пенсии при стаже в 40 лет.

Пожилые украинцы имеют право на получение выплат после выхода на покой. Чем дольше они работали, тем больше денег потом получат.

Сегодня рассмотрим, какими будут выплаты, если есть 40 лет трудового стажа.

40 лет стажа - какая будет пенсия

Если у человека накоплено 40 лет стажа - пенсия может начаться в 60 лет. При этом гражданин будет получать выплаты, равные почти половине его зарплаты до выхода на покой.

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Дело в том, что на расчет размера пенсии влияет коэффициент страхстажа. Его умножают на размер зарплаты. Проработав 40 лет официально, человек получает коэффициент 0,4.

Таким образом, при минимальной зарплате (8000 грн) будет всего 3 200 грн выплат. Однако с большим доходом картина существенно меняется:

15 000 грн дохода (15 000 × 0,4) - 6 000 грн выплат;

20 000 грн - 8 000 грн;

30 000 грн - 12 000 грн.

Если же стажа накопилось на 45-50 лет, то умножать можно на 0,45 и 0,5. В результате при доходе в 30 000 грн такой человек будет на пенсии получать 13 500-15 000 грн.

Это может казаться нереальным, однако стоит помнить, что при работе на опасных для здоровья предприятиях или схожих местах, стаж часто считают по принципу год за два. Поэтому проработав там 5 лет, можно получить 10 лет стажа. Иногда вместо этого положена надбавка, что также повысит доход в дальнейшем.

Стоит отметить, что минимальной пенсией сейчас считается 2 361 гривна, но пожилым лицам начисляются еще и доплаты. В итоге неработающие пенсионеры (вне зависимости от стажа или возраста) на руки должны получать не менее 3 038 гривень.

Те, кто достиг 75-79 лет (включительно) при стаже от 20 и 25 лет для женщин и мужчин, соответственно, получают 3 613 гривни.

Лица старше 80 лет, если они накопили такое же количество лет, как и предыдущая категория, получают 3 758 гривень.

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