PlayStation 5 больше не нужна: состоялся релиз Marvel’s Spider-Man 2 на ПК

Экшен потребует 140 ГБ на диске.

30 января в Steam и EGS состоялся релиз Spider-Man 2 на ПК. Чуть больше года супергеройская игра была эксклюзивом PlayStation 5. Стоимость составляет 1699 грн.

В ПК-версии игры улучшили графику и детализацию, добавили разрешение 4K, поддержку широкоформатных дисплеев (с соотношением до 48:9), современных технологий апскейлинга, и в целом возможность более глубокой настройки под конкретную сборку.

Минимальные системные требования:

Процессор: Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 3100

Видеокарта: GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX 5500 XT;

Оперативная память: 16 ГБ

Пространство на диске: 140 ГБ.

Полные спецификации приведены на изображении ниже:

Видео дня

На сайте Metacritic у PS5-версии игры 90 баллов из 100 возможных. Критики сходятся во мнение, что у Insomniac Games и Sony получилась не только одна из лучших игр за последние годы, но и одна из лучших игр про супергероев в принципе.

Во второй части продолжается история Людей-пауков, между которыми можно переключаться в любой момент нажатием одной кнопки. Таким образом игра стала чуть ли не вдвое веселее: игровой Нью-Йорк интересно исследовать и за Питера Паркера, и за Майлза Моралеза, обладающих разными умениями.

По сюжету главным героям предстоит сразиться с суперзлодеями Крейвеном-охотником, Песочным человеком и Ящером, а также столкнуться с Веномом. В мегаполис также возвращается близкий друг Питера Паркера – Гарри Осборн.

Помимо Marvel's Spider-Man 2 в ближайшие месяцы на компьютеры перенесут The Last of Us 2 и Rise of the Ronin. В прошлом году Sony портировала на ПК Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West и God of War: Ragnarok.

Ранее стало известно, что Sony отказывается от обязательной привязки PSN к играм на ПК. В число игр, которых затронет изменение, вошла и Marvel's Spider-Man 2.

