Угощение готовится очень быстро.

Любые бутерброды - отличный вариант перекуса, кроме того, они всегда придутся очень кстати, если затеваете праздник. Вариантов такой закуски много, но бутерброды с селедкой - всегда фаворит.

Бутерброды с селедкой и бородинским хлебом

Первый вариант закуски подойдет любителям черного "бородинского" хлеба, а намазка, которую нужно приготовить отдельно, добавит пикантности.

Ингредиенты:

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одно филе слабосоленой селедки;

три маслины;

два куриных яйца;

петрушка;

один зубчик чеснока;

полторы столовых ложки майонеза;

бородинский хлеб;

столовая ложка подсолнечного масла;

соль, перец.

Такие оригинальные бутерброды с селедкой готовятся очень просто. Вам нужно на разогретой сковороде, смазанной маслом, поджарить кусочки черного хлеба. Если хотите, можете обойтись тостером. Далее - натереть каждый ломтик чесноком и начать готовить намазку.

В тарелку выложить тертые яйца, добавить измельченную петрушку, соль и перец. Заправить майонезом, перемешайте. Каждый кусочек хлеба намазать получившейся смесью, затем нарезать филе слайсами. Выложите ломтики на бородинский, сверху украсьте бутерброды маслинами и подавайте к столу.

Бутерброды с селедкой и свеклой

Быстрый и удобный вариант классической "Шубы" - вам не придется готовить полноценный салат, можно просто сделать вкусные бутерброды со знакомым вкусом.

Ингредиенты:

белый багет;

одна маленькая свекла;

филе слабосоленой селедки;

два брикета плавленых сырков;

два куриных яйца;

майонез, чеснок, соль и перец.

Для того чтобы приготовить такие бутерброды с селедкой, нужно сначала отварить свеклу. Затем достать, почистить и натереть на терке. Багет нарезать ломтиками. Свеклу выложить в миску, туда же добавить половину от общего количества тертых плавленых сырков. Заправить майонезом, посолить, поперчить, перемешать и попробовать. Если вкус вас устраивает, отставьте тарелку в сторону.

Далее нужно на средней терке натереть яйца, смешать со второй половиной сырков. Туда же добавить тертый чеснок. Посолить, поперчить, заправить майонезом, перемешать. Багет смазать сначала яичной массой, потом свекольной, а сверху выложить кусочки филе селедки. В таком виде бутерброды уже можно подавать к столу, но по желанию уместно будет украсить их петрушкой или укропом.

Бутерброды с селедкой и горчицей

Третий рецепт - настоящий гастрономический рай для любителей селедки. Приятный вкус рыбы отлично сочетается с пикантной горчицей и оставляет незабываемые воспоминания об ужине.

Ингредиенты:

двести граммов ржаного хлеба;

филе слабосоленой селедки;

два маринованных огурца;

два куриных яйца;

один репчатый лук;

зеленый лук;

столовая ложка яблочного уксуса;

столовая ложка оливкового масла;

чайная ложка дижонской горчицы;

чайная ложка острой горчицы;

чайная ложка майонеза.

Ржаной хлеб нужно нарезать кусочками и поджарить на сковороде или в тостере. Затем взять филе рыбы, нарезать его мелким кубиком. Так же поступить с огурцами, луком, зеленым луком, яйцами. Заправить ингредиенты майонезом, перемешать. В отдельной емкости соединить уксус, масло, два вида горчицы. Добавить получившуюся смесь в салат, перемешать. Намазать салат на хлеб и вуаля - бутерброды с селедкой на черном хлебе готовы - можно подавать к столу.

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