Любые бутерброды - отличный вариант перекуса, кроме того, они всегда придутся очень кстати, если затеваете праздник. Вариантов такой закуски много, но бутерброды с селедкой - всегда фаворит.
Бутерброды с селедкой и бородинским хлебом
Первый вариант закуски подойдет любителям черного "бородинского" хлеба, а намазка, которую нужно приготовить отдельно, добавит пикантности.
Ингредиенты:
- одно филе слабосоленой селедки;
- три маслины;
- два куриных яйца;
- петрушка;
- один зубчик чеснока;
- полторы столовых ложки майонеза;
- бородинский хлеб;
- столовая ложка подсолнечного масла;
- соль, перец.
Такие оригинальные бутерброды с селедкой готовятся очень просто. Вам нужно на разогретой сковороде, смазанной маслом, поджарить кусочки черного хлеба. Если хотите, можете обойтись тостером. Далее - натереть каждый ломтик чесноком и начать готовить намазку.
В тарелку выложить тертые яйца, добавить измельченную петрушку, соль и перец. Заправить майонезом, перемешайте. Каждый кусочек хлеба намазать получившейся смесью, затем нарезать филе слайсами. Выложите ломтики на бородинский, сверху украсьте бутерброды маслинами и подавайте к столу.
Бутерброды с селедкой и свеклой
Быстрый и удобный вариант классической "Шубы" - вам не придется готовить полноценный салат, можно просто сделать вкусные бутерброды со знакомым вкусом.
Ингредиенты:
- белый багет;
- одна маленькая свекла;
- филе слабосоленой селедки;
- два брикета плавленых сырков;
- два куриных яйца;
- майонез, чеснок, соль и перец.
Для того чтобы приготовить такие бутерброды с селедкой, нужно сначала отварить свеклу. Затем достать, почистить и натереть на терке. Багет нарезать ломтиками. Свеклу выложить в миску, туда же добавить половину от общего количества тертых плавленых сырков. Заправить майонезом, посолить, поперчить, перемешать и попробовать. Если вкус вас устраивает, отставьте тарелку в сторону.
Далее нужно на средней терке натереть яйца, смешать со второй половиной сырков. Туда же добавить тертый чеснок. Посолить, поперчить, заправить майонезом, перемешать. Багет смазать сначала яичной массой, потом свекольной, а сверху выложить кусочки филе селедки. В таком виде бутерброды уже можно подавать к столу, но по желанию уместно будет украсить их петрушкой или укропом.
Бутерброды с селедкой и горчицей
Третий рецепт - настоящий гастрономический рай для любителей селедки. Приятный вкус рыбы отлично сочетается с пикантной горчицей и оставляет незабываемые воспоминания об ужине.
Ингредиенты:
- двести граммов ржаного хлеба;
- филе слабосоленой селедки;
- два маринованных огурца;
- два куриных яйца;
- один репчатый лук;
- зеленый лук;
- столовая ложка яблочного уксуса;
- столовая ложка оливкового масла;
- чайная ложка дижонской горчицы;
- чайная ложка острой горчицы;
- чайная ложка майонеза.
Ржаной хлеб нужно нарезать кусочками и поджарить на сковороде или в тостере. Затем взять филе рыбы, нарезать его мелким кубиком. Так же поступить с огурцами, луком, зеленым луком, яйцами. Заправить ингредиенты майонезом, перемешать. В отдельной емкости соединить уксус, масло, два вида горчицы. Добавить получившуюся смесь в салат, перемешать. Намазать салат на хлеб и вуаля - бутерброды с селедкой на черном хлебе готовы - можно подавать к столу.