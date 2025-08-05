Некоторые родственники военного имеют право на помощь от государства.

Украинцы, которые воевали за свою страну, могут получить статус УБД. Это значит, что для них с момента его обретения действуют определенные льготы и бонусы. То же самое касается и их семей. Узнайте, какие есть льготы участникам боевых действий с 1 августа.

Ранее мы рассказывали, как оформить льготы УБД на коммуналку.

Какие есть льготы УБД для семьи - перечень

Под понятие семьи попадают далеко не все родственники военнослужащего. Перечень людей, которые могут считаться семьей человека со статусом УБД, определяет третья статья Семейного Кодекса Украины. В 51 статье Бюджетного Кодекса Украины сказано, что льготы семьям участников боевых действий будут только для нетрудоспособных отца или матери, жены или мужа, малолетних детей до восемнадцати лет.

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Также помощь от государства получат неженатые дети после 18 лет, но только если у них есть первая или вторая группа инвалидности с детства или первая группа, приобретенная в процессе жизни. Членом семьи льготника считается и тот, кто живет с человеком, получившим инвалидность из-за войны и ухаживает за ним при условии, что лицо с инвалидностью не состоит в браке. Кроме того, льготы доступны человеку, для которого УБД - опекун.

Жена военного с соответствующим статусом может получить скидку на коммуналку - эту возможность регулирует Закон Украины. Так, ей могут начислить внушительную скидку на квартплату, на газ, свет и другую коммуналку - целых 75%.

Если семья УБД состоит только из тех людей, которые утратили трудоспособность, тогда им выделят 75% скидки на газ, умножая нормативную отапливаемую площадь на два. Кроме того, жена и другие родственники участника боевых действий, которые подходят под критерии, могут получить 75% скидки на топливо, даже жидкое, если живут в доме без централизованного отопления.

Дети участников боевых действий также могут рассчитывать на поддержку от государства. У них есть возможность:

без очереди получить место в садике или школе;

учиться за счет государства полностью или частично;

брать льготные долгосрочные кредиты на образование;

получать стипендию;

бесплатно или на льготных условиях жить в общежитии.

Детей УБД бесплатно обеспечивают учебниками и бесплатным интернетом в учебных заведениях. Сын или дочь участника боевых действий может бесплатно поехать в оздоровительный лагерь или санаторий.

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