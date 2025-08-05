Что сделать, чтобы авокадо не потемнело на следующий день после разрезания - поможет один простой трюк.

Авокадо довольно трудно долго сохранить свежим - как правило, уже на следующий день после того, как его разрезали, оно начинает темнеть и становится мягким. Однако есть простой способ продлить срок годности фрукта аж до двух недель - рассказываем, как и где хранить лучше авокадо.

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Можно ли держать авокадо в холодильнике и как его хранить максимально долго

Авокадо - полезный и вкусный фрукт, который имеет лишь один недостаток: он быстро портится. Не успеешь его разрезать, как оставшаяся половинка, даже завернутая в фольгу, буквально на следующий день становится мягкой и начинает чернеть. Но ситуацию можно исправить, если использовать один нехитрый прием, пишет британский таблоид Express.co.uk.

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Почему авокадо так быстро портятся? Когда ферменты внутри плода реагируют на кислород, то происходит реакция, называемая окислением, которая изменяет как вкус, так и текстуру. Это приводит к тому, что авокадо начинает темнеть, а затем и портиться - в результате фрукт становится мягким, кислым и даже плесневеет.

Кроме того, у авокадо тонкая кожура, которая не может обеспечить ему достаточной защиты после разрезания. Даже если завернуть его в фольгу, результата не будет: она все равно будет пропускать слишком большое количество воздуха.

Как оказалось, лучший способ продлить хранение авокадо - полить его небольшим количеством лимонного сока. Он создает на мякоти авокадо защитную пленку, которая служит барьером от кислорода и бактерий. Также сок лимона содержит кислоту и помогает остановить окисление - снижает уровень pH авокадо и замедляет работу ферментов, заставляющих мякоть темнеть.

Итак, как хранить авокадо, чтобы оно не портилось:

положите оставшуюся половинку (или ломтик) на тарелку и смажьте мякоть соком лимона;

заверните в пищевую пленку, чтобы не было контакта с воздухом и спрячьте в холодильник.

Результаты этого лайфхака действительно впечатляют: ломтики авокадо остаются зелеными и идеально свежими до двух недель. Кроме всего, лимонный сок помогает улучшить вкус фрукта, делая его более сливочным.

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