Дженнифер Инглиш - актриса, сыгравшая Шедоухарт в Baldur’s Gate 3 и Маэль в Clair Obscur: Expedition 33 - не любит, когда её называют "актрисой озвучки". По её словам, это стирает весь объём работы, который она вкладывает в роли.
Во время стрима Инглиш рассказала, что не называет себя "voice actor":"Мы бы никогда не назвали себя актёрами озвучки. Думаю, это в основном американская тема".
Она объяснила, что особенно часто с этим сталкивается после Baldur’s Gate 3, хотя на деле её вклад далеко не ограничивался голосом, это была полноценная актёрская игра и захват движений.
"Я очень не люблю, когда меня называют актрисой озвучки. Это злит. Будто всё остальное, чем я занималась в профессии, просто вычеркивается".
По её словам, термин "озвучка" игнорирует и захват движений, который стал стандартом в крупных RPG. Инглиш подчеркнула, что не считает себя "звездой".
Ранее мы рассказывали, что актёры озвучки Baldur's Gate 3 признались, что роль в игре не помогла их карьере. Многие думают, что мы очень занятые и богатые, но ничего из этого не правда, говорит актриса Карлах Саманта Беар.