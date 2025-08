Компания напомнила, что никто не может отобрать игры, купленные у них в магазине.

Более миллиона игроков забрали бесплатные игры для взрослых от GOG всего за сутки после старта кампании FreedomToBuy - масштабной акции против цензуры в игровой индустрии.

Как компания написала в соцсетях, такой наплыв оказался для них неожиданностью. Команда работала, чтобы выдержать нагрузку и не уронить платформу.

FreedomToBuy началась как протест против давления на NSFW-контент со стороны платёжных систем, особенно в Steam и на Itch.io. В раздаче GOG 13 игр, попадающих под категорию "для взрослых". GOG подчёркивает, что эти проекты легальны, и их не должно быть стыдно покупать.

Компания напоминает, что все игры в их магазине никто не сможет отобрать, и после покупки они принадлежат вам. Если вы заберёте их и скачаете, то они останутся у вас навсегда, даже если позже будут удалены с витрины.

Также на странице кампании FreedomToBuy разработчики могут предложить свою игру, которая поучаствует в следующей раздаче.

Ранее мы рассказывали, что GOG запустила программу по поддержке старых игр на современных компьютерах. Компания уже обновила 100 классических тайтлов, среди которых Heroes of Might and Magic 3, первые "Ведьмаки" и "Варкрафты".

