Цены на игры и железо растут не только для геймеров, разработчики тоже всё чаще вынуждены считать каждую копейку во время создания игр. Из-за этого разработчики хита этого года Clair Obscur: Expedition 33 считают, что в будущем нас ждёт рассвет небольших AA-проектов.
Креативный директор проекта Гийом Брош рассказал Automaton, что делать игры - дорого, но благодаря Unreal Engine 5, небольшие команды могут реализовывать свои идеи.
Например, бывший директор Playstation Шухей Йошида заявил, что именно такие игры, как Expedition 33, показывают правильное направление для индустрии.
В том же интервью Automaton технический директор студии Sandfall Interactive Том Гийермен говорит: "Мне кажется, только Rockstar может себе позволить такие бюджеты и такой уровень ожиданий. Остальным придётся ограничивать масштабы - и таких студий, как мы, будет становиться больше".
Ранее мы рассказывали, что создатель The Last of Us Нил Дракманн прошёл Clair Obscur: Expedition 33 и остался в полном восторге. Геймдизайнер также рассказал, какую концовку выбрал.
Кроме того, недавно разработчики Expedition 33 поделились, что одного из боссов в игре сыграла бутылка с водой.