В убытках виновато подорожание комплектующих приставки.

Прошло почти пять лет с момента выхода Playstation 5, а Sony всё ещё не зарабатывает на самой консоли. По данным инсайдера Kepler, несмотря на повышение цены, стандартная PS5 остаётся убыточной. Компания отбивает затраты только на PS5 Pro, более дорогой версии за 700 долларов.

На старте в 2020 году PS5 продавалась в минус, как это часто бывает с консолями. Позже Sony рапортовала, что ей удалось выйти в плюс, но, по словам Kepler, рост цен на комплектующие вроде GDDR6-памяти и кремниевых пластин от TSMC снова загнал производство в убыток. Облегчённая PS5 Slim стоит на 50 долларов дороже, но этого оказалось мало.

Причина во всё той же архитектуре. Sony не переходила на более свежий техпроцесс для процессора, а значит, и не удешевила его производство. В то же время PS5 Pro с её ценником приносит компании хоть и небольшую, но прибыль. Примерно такая же ситуация, по слухам, и у Xbox Series X, благодаря более компактному чипу и недавнему росту цен.

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Ранее мы рассказывали, что инсайдер раскрыл, с каким FPS будет работать GTA 6 на Playstation 5. Pro-версия консоли получит несколько режимов графики.

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