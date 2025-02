Зрители смогут увидеть продолжение любимого сериала.

Телеканал HBO рассекретил дату выхода второго сезона постапокалиптического драматического телесериала "Одни из нас", который был создан по мотивам одноименной видеоигры The Last of Us. Об этом пишет Variety.

Премьера продолжения известного сериала состоится 13 апреля. Отмечается, что в первом сезоне были изображены события популярной видеоигры PlayStation, а во втором сезоне зрители увидят сюжет, который будет посвящен сиквелу The Last of Us: Part II.

Кстати, события второго сезона разворачиваются после пяти лет того, что зрители видели в первом сезоне. В актерский состав вошли Кейтлин Дивер в роли Эбби, Изабела Монер в роли Дины, Янг Мазино в роли Джесси, Ариэла Барер в роли Мел.

Видео дня

К слову, Кэтрин О'Хара станет приглашенной звездой. Однако пока не указывается, какую роль она сыграет.

Сценаристами и исполнительными продюсерами продолжения сериала "Одни из нас" стали Крейг Мезин и Нил Дракманн, которые совместно создали серию видеоигр.

Напомним, ранее стало известно, что вышел первый тизер второго сезона сериала "Уэнздей".

Вас также могут заинтересовать новости: