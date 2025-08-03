Рассказываем, кто имеет право проверять документы по закону.

В Украине до ноября продолжили военное положение и призыв. В рамках этих мероприятий у граждан мужского пола проверяют документы.

Мы узнали у адвоката, управляющего партнера Адвокатского Объединения "Виннер Партнерс" Сергея Литвиненко, что такое военно учетные документы и может ли полиция проверять документы без причины.

Может ли полиция проверять военно учетные документы

По словам адвоката, согласно действующему законодательству сейчас проверять военно-учетные документы имеют право следующие три группы лиц:

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представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

сотрудники Национальной полиции;

представители Государственной пограничной службы (как правило - при пересечении границы).

"Если у лица нет бумажного военно-учетного документа, и оно не может показать его электронную версию в "Резерв+", фактически его рассматривают как нарушителя правил воинского учета, поскольку воинский учет предусматривает ношение с собой военно-учетного документа", - сказал Литвиненко.

Как объяснил адвокат, сотрудники полиции вместе с представителями ТЦК имеют право задержать такое лицо и доставить в ближайший территориальный центр комплектования для того, чтобы на него там составили административный материал, и его можно было привлечь к ответственности - оштрафовать на сумму от 17 до 25 тысяч гривен. Такой штраф можно обжаловать в судебном порядке.

Могут ли ТЦК проверять документы на блокпостах

Также мы узнали у адвоката, имеют ли право военные проверять документы на блокпостах.

"Блокпосты, установка которых согласована с местными властями, специально оборудованы и помечены специальными знаками, являются местом с особым правовым режимом, на котором полицейские, военные и представители ТЦК имеют право останавливать транспортные средства, проверять военно-учетные документы у лиц, находящихся в этих транспортных средствах, проводить проверку автомобиля и тому подобное", - подчеркнул он.

Литвиненко добавил, что такие блокпосты, как правило, устанавливают на въездах и выездах из населенных пунктов.

Какие документы нужно иметь при себе

Разобравшись в том, имеет ли право ТЦК проверять документы, мы узнали, что нужно брать с собой, чтоб не было проблем.

"Лицо должно иметь при себе или бумажный военно-учетный документ, или его электронную форму в "Резерв+", или распечатку из "Резерва", на которой есть QR-код. Военно-учетный документ - это широкое понятие, под которым подразумеваются документы, подтверждающие то, что лицо стоит на учете в ТЦК и СП. К таким документам относится не только военный билет, но и приписное удостоверение", - объяснил Литвиненко.

По его словам, военный билет в Украине выдают военнообязанным гражданам, достигшим 25-летнего возраста. А с 18 до 25 лет у военнообязанного лица должно быть приписное, и оно обязано носить его с собой.

В ТЦК лицу также могут выдать вместо постоянного военного билета в форме книжечки временное удостоверение военнообязанного. Как правило, это половинка листа А4, на которой написано временное удостоверение, есть фотография военнообязанного, указана, в частности, его военно-учетная специальность, когда он в последний раз проходил военно-врачебную комиссию.

справка Сергей Литвиненко Управляющий партнер Адвокатского Объединения "Виннер Партнерс", адвокат Сергей учился в Национальной академии внутренних дел и Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного. В 2012-2021 гг работал на руководящих должностях в органах Государственной налоговой службы Украины. С 2021-го по 2023 год возглавлял практику банкротства, административного права и процесса в юридической фирме. Сейчас управляющий партнер Адвокатского Объединения "Виннер Партнерс".

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