Игроку казалось, что у двух растений в игре одинаковые цветы.

Недавно в сообществе Skyrim завирусился пост: игрок под ником jacksonwin02 выложил скриншоты с горными цветами и спросил, почему синие и фиолетовые выглядят одинаково. Всё бы ничего, да вот только для всех остальных они были разного цвета.

Комментаторы быстро поняли, в чём дело, и аккуратно намекнули: дело не в текстурах, а в восприятии. Так игрок внезапно узнал, что он дальтоник.

Позже он рассказал, что у него красно-зелёный тип дальтонизма, но он не знал, что это влияет и на сине-фиолетовые оттенки.

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Впервые он вообще задумался об этом только в 20 лет, когда коллега на работе сказал: "Классная зелёная рубашка", а он ответил: "Ты чего, она же серая".

Ранее ветеран Bethesda рассказал, что Тодд Говард придумал самую важную фичу Skyrim на салфетке. Геймдизайнер нарисовал концепт Radiant AI и вручил его разработчикам.

Кроме того, недавно разработчик, проработавший в Bethesda 30 лет, признался, что не знает, что выйдет из The Elder Scrolls 6. Курт Кульманн говорит, что сам бы сделал всё по другому, но это не значит, что игра получиться плохой, просто другой.

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