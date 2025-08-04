Королями недорогих игровых сборок признаны Radeon RX 6600 XT и Intel Arc B580.

Если вы в поисках своей первой или апгрейда старой видеокарты, известный техноблогер с YouTube-канала ScatterVolt проанализировал текущее состояние рынка и выделил наиболее выгодные модели, которые можно купить в августе 2025 года.

Все видеокарты разделены на шесть категорий, соответствующие их ценовым диапазонам

Начальный сегмент . В сегменте до 200 долларов специалист советует избегать современные затычки с урезанным PCIe и обратить внимание на вторичный рынок. Наиболее привлекательной карточкой в этой категории считается Radeon RX 6600 XT, которая гарантирует комфортный 1080р-гейминг.

. В сегменте до 200 долларов специалист советует избегать современные затычки с урезанным PCIe и обратить внимание на вторичный рынок. Наиболее привлекательной карточкой в этой категории считается Radeon RX 6600 XT, которая гарантирует комфортный 1080р-гейминг. Бюджетные видеокарты. Здесь первенство за Intel Arc B580. Ее главным преимуществом перед конкурентами является большой объем памяти. Она имеет на борту 12 ГБ VRAM, в то время как сопоставимые по цене решения от NVIDIA и AMD оснащены 8 ГБ памяти.

Здесь первенство за Intel Arc B580. Ее главным преимуществом перед конкурентами является большой объем памяти. Она имеет на борту 12 ГБ VRAM, в то время как сопоставимые по цене решения от NVIDIA и AMD оснащены 8 ГБ памяти. Для большинства . Звание лучшей массовой видеокарты присудили Radeon RX 9060 XT 16 ГБ. Эта карта имеет солидный запас видеопамяти, отлично подходит для 2К-гейминга и хорошо справляется с трассировкой лучей.

. Звание лучшей массовой видеокарты присудили Radeon RX 9060 XT 16 ГБ. Эта карта имеет солидный запас видеопамяти, отлично подходит для 2К-гейминга и хорошо справляется с трассировкой лучей. Видеокарты среднего класса . Лучшим решением до $600 называется базовая Radeon RX 9070. Она имеет на борту больше видеопамяти, чем конкурирующая Nvidia RTX 5070, более того, она обгоняет своего прямого конкурента в играх с классической растеризацией.

. Лучшим решением до $600 называется базовая Radeon RX 9070. Она имеет на борту больше видеопамяти, чем конкурирующая Nvidia RTX 5070, более того, она обгоняет своего прямого конкурента в играх с классической растеризацией. Предтоповые видеокарты . В этой категории лучшим выбором однозначно является GeForce RTX 5070 Ti. Это лучшая видеокарта RTX 50-й серии "за свои деньги". Она имеет 16 ГБ VRAM и лишь на 10% отстает от куда более дорогой GeForce RTX 5080 в играх.

. В этой категории лучшим выбором однозначно является GeForce RTX 5070 Ti. Это лучшая видеокарта RTX 50-й серии "за свои деньги". Она имеет 16 ГБ VRAM и лишь на 10% отстает от куда более дорогой GeForce RTX 5080 в играх. Топовые видеокарты . Блогер рекомендует полностью обходить стороной карточки из данного сегмента, поскольку именно у них худшее соотношение цены и мощности среди всех. Однако, если бюджет не ограничен, оптимальным вариантом станет GeForce RTX 5090.

Видео дня

СМИ пишут, что Nvidia готовит "агрессивное" снижение цен на видеокарты GeForce RTX 50 из-за слабых продаж и переизбытка запасов на складах. Предполагается, что цены пойдут вниз уже в августе.

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой среди ПК- геймеров является GeForce RTX 3060. За ней идут мобильная и десктопная RTX 4060. Из представителей GeForce GTX в топ-10 только GTX 1650, тогда как RTX 5070 самая популярная модель 50-й серии.

Вас также могут заинтересовать новости: