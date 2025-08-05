Рассказываем, как посчитать размер пенсии в Украине в 2025 году.

По достижении определенного возраста украинцы имеют право на получение выплат от государства - пенсию. Ее размер зависит от количества накопленного стажа и зарплаты.

Сегодня рассмотрим, какая пенсия при стаже в 39 и 40 лет. Ранее мы рассказывали, какая пенсия будет за 20 лет стажа.

Какая будет пенсия при большом стаже

Как известно, чтоб выйти на законный отдых в этом году, нужно накопить немало стажа. Для 60-летних это 32 года, для 63-летних - 22 года, а для 65-летних - хотя бы 15 лет.

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Таким образом, пенсия в Украине, если трудовой стаж 40 лет или 39, может начаться уже после 60-го дня рождения.

Считается размер выплат очень просто. Нужно умножить размер средней зарплаты на коэффициент страхстажа. Для тех, у кого стажа 39 лет, это - 0,39. При минимальной зарплате такой человек будет получать всего лишь 3 120 гривень (8 000 × 0,39).

Однако, если доход достигает среднего, по оценке ПФУ, размера в 22 336 гривень, то пенсия будет больше. Умножаем ее на 0,39 и получаем пенсию в размере 8 711 гривень.

Если же стажа накоплено аж на 40 лет, то при минималке это будет 3 200 гривень, а при средней зарплате - 8 934 гривни.

Полезным будет знать, что можно получить также надбавку за сверхнормативный стаж. За каждый дополнительный год пенсию по возрасту увеличат на один процент от минимальной пенсии, но не более чем на один процент от уровня прожиточного минимума.

Это касается тех пенсионеров, которые накопят более 30 и 35 лет стажа для женщин и мужчин, соответственно. Однако, если пенсия назначалась до первого октября 2011 года, то считается весь стаж более 20 и 25 лет для мужчин и женщин. При этом количество сверхнормативного стажа не ограничивают.

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