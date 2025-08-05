Для этого он использовал электронную литографию.

Пока весь мир продолжает ждать релиз Hollow Knight: Silksong, один из фанатов решил сделать нечто необычное - он нарисовал Хорнет, героиню игры, с помощью пучка электронов.

Пользователь rous6 из сабреддита Silksong воспользовался технологией электронной литографии, чтобы "нарисовать" крошечную Хорнет на материале ZEP520A - это особый тип фоторезистора, который затвердевает под воздействием электронов.

В результате у него получился рисунок размером примерно 4 микрона в ширину - это в 8 тысяч раз меньше настоящего шершня или примерно длина 2 бактерий.

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Тонкий луч электронов фокусируется на чувствительном материале, оставляя на нём отпечаток. Потом поверхность промывается, и остаётся только "нарисованная" фигура.

Тем временем, релиз Hollow Knight: Silksong запланирован на этот год, и разработчики обещают, что игра успеет выйти до новогодних праздников.

Ранее мы рассказывали, что фанаты Hollow Knight: Silksong возненавидели новую игру про Дедпула. На Summer Game Fest 2025 Джефф Кили пошутил, что им пришлось пропустить Silksong ради трейлера Deadpool VR.

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