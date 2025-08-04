Рассказываем, как неделями хранить хлеб свежим.

Хлеб является важной частью рациона украинцев. Его употребляют во время почти всех приемов пищи. Поэтому так важно озаботиться правильными условиями хранения и не выкидывать его раньше времени.

Сегодня рассмотрим, что нужно сделать, чтобы хлеб не плесневел. Также мы рассказывали, как бороться с конденсатом.

Как предотвратить появление плесени на хлебе

Существует малоизвестный способ, как сделать так, чтобы хлеб не плесневел. Это продлит его свежесть с нескольких дней до нескольких недель.

Видео дня

Как пишет издание Еxpress со ссылкой на экспертов из Wheeldon Brothers, стоит перестать пользоваться хлебницами и хранить хлеб в оригинальной упаковке.

"Но внеся несколько простых изменений, например, контролируя влажность и температуру, можно продлить срок годности и сократить количество отходов, попадающих в мусорное ведро", - добавить специалист.

Как отмечается, предварительно нарезанный хлеб наиболее уязвим с точки зрения сохранения продуктов. На нем быстрее всего появляется плесень. Так, хлебобулочные изделия на закваске могут начать черстветь в течение нескольких часов после нарезки.

Если покупной хлеб был в пакете, то Wheeldon Brothers рекомендует вставить в упаковку палочку сельдерея. Там утверждают, что он выделяет влагу, которая не даст хлебу пересохнуть, и при этом не способствует образованию плесени.

По словам экспертов, хранение хлеба в холодильнике вместе со стеблями сельдерея поможет сохранить его мягкость. Герметичность в этом может стать только помехой, поэтому стоит в пакете проделать небольшие отверстия.

Эти надрезы дадут возможность выпустить лишнюю влагу и не дать конденсату образовываться.

"Влага, скапливающаяся в герметичном пакете, создает идеальную среду для развития плесени. Несколько небольших отверстий помогут снизить этот риск - только будьте осторожны, не переусердствуйте, иначе хлеб слишком быстро высохнет", - добавили в Wheeldon Brothers.

В качестве альтернативы, хлеб можно хранить в герметичном контейнере в холодильнике. Это защитит его от лишней влаги и запахов, если для кого-то важен такой нюанс.

Как вариант, можно даже поместить хлеб в оригинальной упаковке в контейнер с плотно закрывающейся крышкой.

Мы собрали все эти советы о хранении, чтобы вы узнали, как сделать так, чтобы домашний хлеб не плесневел так быстро и не терял свои качества.

Вас также могут заинтересовать новости: