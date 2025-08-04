Свен Винке благодарен Baldur's Gate 3 за то, что она позволила исполнить следующую безумную задумку студии.

К двухлетию с выхода Baldur’s Gate 3 глава Larian Studios Свен Винке опубликовал пост, в котором рассказал, что работа над игрой изменила его жизнь и в очередной раз подтвердил, что студия уже занята следующим проектом.

По его словам, благодаря успеху Baldur's Gate 3 команда получила возможность исполнить следующую безумную затею, но делиться деталями пока рано:

"Как это будет выглядеть, никто не знает, но я могу заверить вас, что мы прилагаем все усилия, чтобы вы получили массу удовольствия. И я не могу дождаться, чтобы показать вам это. Но вам нужно набраться терпения нам понадобится немного времени, чтобы все заработало. Но это того стоит".

Baldur’s Gate 3 вышла 3 августа 2023 года и с тех пор получила 96% положительных отзывов в Steam, а также множество крупных наград, включая "Игру года" на The Game Awards 2023. За два года для неё выпустили несколько масштабных обновлений, последнее из которых вышло в апреле.

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Ранее мы рассказывали, что Свен Винке надеется показать новую игру компании не позже 2030 года. Если это случится позже - жена с ним разведётся, шутит разработчик.

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