Пирог с вишней на кефире / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Лето - прекрасное время, чтоб приготовить вкусный десерт с сезонными фруктами и ягодами. К счастью, есть множество ленивых рецептов, которые позволят побаловать себя вкусностями без особого труда.

Сегодня расскажем, как приготовить обалденный пирог на кефире с яблоками или вишней.

Пирог с вишней на кефире

Чтоб приготовить этот воздушный пирог на кефире, понадобится всего несколько ингредиентов. Большинство из них скорее всего уже есть на кухне. Нужно взять:

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  • 500 миллилитров кефира;
  • 320 граммов муки;
  • 200 граммов сахара;
  • три столовые ложки растительного масла;
  • чайную ложку соды;
  • 350 граммов вишни (замороженной или свежей).

Духовку разогреваем до 180 градусов. Ягоды размораживаем, если нужно. Кефир надо заранее достать, чтоб он успел нагреться до комнатной температуры. Вливаем его в миску, добавляем масло и сахар. Взбиваем венчиком, пока сахар не растворится. 

Частями добавляем просеянную муку и перемешиваем. Затем добавляем соду. Тесто получается густое. 

Выстилаем форму (диаметр 22 см) пергаментом, смазываем сливочным маслом и вливаем часть теста. С ягод сливаем сок и обсушиваем салфеткой. По желанию их можно обмакнуть в кукурузный крахмал, чтоб он впитал жидкость.

Выкладываем половину вишни, вливаем оставшееся тесто и украшаем сверху ягодами. Выпекать нужно от 40 минут до часа. Должна появиться золотистая корочка, но для верности проверяйте зубочисткой по центру пирога.

Пирог с яблоками на кефире

Яблочный пирог на кефире получится ничуть не хуже и его тоже стоит попробовать. Для его приготовления берем:

  • два яйца;
  • 200 граммов сахара;
  • одну чайную ложку ванильного сахара;
  • 250 миллилитров кефира;
  • 50 граммов сливочного масла (+ 20 граммов для смазывания);
  • 250 граммов муки;
  • щепотку соли;
  • чайную ложку разрыхлителя;
  • два-три яблока;
  • чайную ложку молотой корицы;
  • столовую ложку сахарной пудры.

Взбиваем в миске яйца, сахар, ваниль и соль до пышности. Затем вмешиваем в смесь мягкое масло, а также кефир (комнатной температуры).

Муку с разрыхлителем просеиваем и добавляем в миску. Тесто получится густым. В форму для выпечки на 24 см выстилаем пергамент и смазываем его маслом. 

Яблоки моем и нарезаем на дольки по 0,5 сантиметра. Тесто вливаем в форму, разравниваем поверхность ложкой. Фрукты раскладываем сверху и посыпаем корицей.

Выпекаем при 180 градусах около 25 минут. Подавать лучше украсив сахарной пудрой.

Яблочный пирог на кефире по бабушкиному рецепту

Это очень нежный десерт с большим количеством фруктов. Чтоб его сделать, берем:

  • три яйца;
  • щепотку соли;
  • пакетик ванильного сахара;
  • 230 граммов сахара;
  • 250 миллилитров кефира;
  • 100 миллилитров растительного масла;
  • 300 граммов муки;
  • пакетик разрыхлителя;
  • 5 яблок.

В миску вбиваем яйца и всыпаем сахар, соль и ванильный сахар. Взбиваем до пышности. Продолжая взбивать, вливаем масло. Затем добавляем кефир и перемешиваем.

Частями вмешиваем муку с разрыхлителем. Яблоки очищаем и нарезаем на дольки или кубики. Перемешиваем тесто с фруктами. Форму смазываем маслом и выливаем в него тесто.

Пирог на кефире с яблоками готовится при 180 градусах около 40 минут.

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