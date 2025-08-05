Лето - прекрасное время, чтоб приготовить вкусный десерт с сезонными фруктами и ягодами. К счастью, есть множество ленивых рецептов, которые позволят побаловать себя вкусностями без особого труда.
Сегодня расскажем, как приготовить обалденный пирог на кефире с яблоками или вишней.
Пирог с вишней на кефире
Чтоб приготовить этот воздушный пирог на кефире, понадобится всего несколько ингредиентов. Большинство из них скорее всего уже есть на кухне. Нужно взять:
- 500 миллилитров кефира;
- 320 граммов муки;
- 200 граммов сахара;
- три столовые ложки растительного масла;
- чайную ложку соды;
- 350 граммов вишни (замороженной или свежей).
Духовку разогреваем до 180 градусов. Ягоды размораживаем, если нужно. Кефир надо заранее достать, чтоб он успел нагреться до комнатной температуры. Вливаем его в миску, добавляем масло и сахар. Взбиваем венчиком, пока сахар не растворится.
Частями добавляем просеянную муку и перемешиваем. Затем добавляем соду. Тесто получается густое.
Выстилаем форму (диаметр 22 см) пергаментом, смазываем сливочным маслом и вливаем часть теста. С ягод сливаем сок и обсушиваем салфеткой. По желанию их можно обмакнуть в кукурузный крахмал, чтоб он впитал жидкость.
Выкладываем половину вишни, вливаем оставшееся тесто и украшаем сверху ягодами. Выпекать нужно от 40 минут до часа. Должна появиться золотистая корочка, но для верности проверяйте зубочисткой по центру пирога.
Пирог с яблоками на кефире
Яблочный пирог на кефире получится ничуть не хуже и его тоже стоит попробовать. Для его приготовления берем:
- два яйца;
- 200 граммов сахара;
- одну чайную ложку ванильного сахара;
- 250 миллилитров кефира;
- 50 граммов сливочного масла (+ 20 граммов для смазывания);
- 250 граммов муки;
- щепотку соли;
- чайную ложку разрыхлителя;
- два-три яблока;
- чайную ложку молотой корицы;
- столовую ложку сахарной пудры.
Взбиваем в миске яйца, сахар, ваниль и соль до пышности. Затем вмешиваем в смесь мягкое масло, а также кефир (комнатной температуры).
Муку с разрыхлителем просеиваем и добавляем в миску. Тесто получится густым. В форму для выпечки на 24 см выстилаем пергамент и смазываем его маслом.
Яблоки моем и нарезаем на дольки по 0,5 сантиметра. Тесто вливаем в форму, разравниваем поверхность ложкой. Фрукты раскладываем сверху и посыпаем корицей.
Выпекаем при 180 градусах около 25 минут. Подавать лучше украсив сахарной пудрой.
Яблочный пирог на кефире по бабушкиному рецепту
Это очень нежный десерт с большим количеством фруктов. Чтоб его сделать, берем:
- три яйца;
- щепотку соли;
- пакетик ванильного сахара;
- 230 граммов сахара;
- 250 миллилитров кефира;
- 100 миллилитров растительного масла;
- 300 граммов муки;
- пакетик разрыхлителя;
- 5 яблок.
В миску вбиваем яйца и всыпаем сахар, соль и ванильный сахар. Взбиваем до пышности. Продолжая взбивать, вливаем масло. Затем добавляем кефир и перемешиваем.
Частями вмешиваем муку с разрыхлителем. Яблоки очищаем и нарезаем на дольки или кубики. Перемешиваем тесто с фруктами. Форму смазываем маслом и выливаем в него тесто.
Пирог на кефире с яблоками готовится при 180 градусах около 40 минут.