Battlefield 3 и 4 были про солдат, шестая часть останется верна этому направлению.

DICE явно учла, как Call of Duty перегнула с кроссоверами, и в новом Battlefield не будет никаких невероятных скинов. Об этом рассказал геймдизайнер Шашанк Учил, выступая на закрытом ивенте в Лондоне.

По его словам, косметика в Battlefield 6 будет приземлённой и соответствовать антуражу боевых действий, как это было в Battlefield 3 и 4.

Учил указал на арт с солдатами на фоне разрушенного Нью-Йорка и подчеркнул: "Это должна быть реальность. Всё должно быть приземлённым. Я не думаю, что нам нужна Никки Минаж. Давайте держаться ближе к земле".

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В последние годы Call of Duty превратилась в ярмарку косплея, где в мультиплеере можно побегать за кого угодно. В Modern Warfare 2 и 3 добавляли скины Лионеля Месси, Неймара, Черепашек-ниндзя, героев The Boys, Лилит из Diablo, Терминатора, Майкла Майерса, Сета Рогена, Джея и Молчаливого Боба, а ещё Бивиса и Батт-Хеда.

В отличие от этого, EA и DICE, по словам вице-президента Винса Зампеллы, ориентируются на наследие Battlefield 3 и 4 и воспринимают шестую часть как "духовного наследника" классических частей. В подкасте Friends Per Second он отметил, что в разработке участвуют как ветераны серии, так и новички: "Нам важно сохранить ДНК Battlefield. Мы должны сделать правильные масштабные карты".

Ранее мы рассказывали, что прошла большая презентация Battlefield 6 – много геймплея, дата выхода и системки. Шутер официально выйдет 10 октября. Что касается беты, то ивент пройдет в середине августа.

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