Вполне вероятно, что ее могут выпустить.

Игровые руководители из студии Obsidian Entertainment Тим Кейн и Леонард Боярски хотели бы увидеть обновленную версию Fallout: New Vegas. Они считают, что культовая RPG заслуживает получить ремастер.

Журналисты издания The Gamer пообщались с директорами по случаю выхода The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition. Это новое издание экшен-RPG 2019 года выпуска с версиями для консолей текущего поколения. Разговор коснулся Fallout: New Vegas, так как именно с ней чаще всего сравнивали The Outer Worlds.

Производственный директор Obsidian Эрик ДеМилт объяснил, что при разработке игры студия никогда не ставила в приоритет графику. Он также рассказал, почему у проекта до сих пор много поклонников: "Когда она [Fallout: New Vegas] вышла, у нее были проблемы со стабильностью. Их удалось преодолеть, и теперь люди могут вернуться к этой игре, потому что эти персонажи и истории просто богаты, и люди хотят быть там".

Видео дня

Затем слово взял Тим Кейн и упомянул обновленную версию: "Не то чтобы это зависело от меня, но разве графический ремастер Fallout New Vegas не был бы потрясающим?" Боярски согласился с мнением коллеги.

Подробнее о Fallout: New Vegas

Это ролевая игра, релиз которой состоялся в 2010 году. За создание проекта отвечала Obsidian Entertainment, а Bethesda Softworks, как владелец прав на франшизу Fallout, числилась издателем.

На запуске RPG отметилась ужасным техническим состоянием. Однако это не помешало New Vegas стать культовой. Игру любят за продуманный и вариативный сюжет, интересные дополнительные задания и превосходно реализованную атмосферу постапокалипсиса.

Microsoft купила Obsidian в 2018 году, а Bethesda Softworks — в 2021. После этого фанаты начали фантазировать о продолжении New Vegas, ведь разработчики и владельцы прав вошли в состав одной компании.

По данным инсайдера и редактора портала VentureBeat Джеффа Грабба, разработка сиквела активно обсуждалась в прошлом году. В создании игры были заинтересованы как Obsidian с Bethesda, так и Microsoft. Однако с тех пор информация на этот счет не поступала.

Вас также могут заинтересовать новости: