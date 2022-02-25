Сейчас ведутся переговоры о создании игры.

Когда Microsoft объявила о покупке ZeniMax Media, в состав которой входит Bethesda Softworks, пользователи сразу подумали, что теперь выпуск Fallout: New Vegas 2 возможен. Студия-разработчик первой части, Obsidian Entertainment, тоже принадлежит корпорации. И похоже, игроки не ошиблись. Недавно надежный инсайдер поделился информацией о сиквеле. По его словам, переговоры о создании New Vegas 2 уже начались.

Данные предоставил инсайдер и редактор портала VentureBeat Джефф Грабб. В своем свежем подкасте он заявил, что Microsoft, Bethesda и Obsidian обсуждают разработку игры. Согласно заявлению источников журналиста, проект, скорее всего, запустят в производство. У всех сторон переговоров "есть большой интерес" к созданию New Vegas 2.

Однако начинать усиленно ждать сиквел пока не стоит. Сейчас Obsidian разрабатывает сразу три игры: Avowed, The Outer Worlds 2 и секретную детективную RPG в духе Disco Elysium. А еще маленькая команда внутри студии занимается развитием Grounded. И даже если полноценное производство New Vegas 2 запустят в этом году, что маловероятно, то сиквел выйдет только через 4-5 лет.

Подробнее о Fallout: New Vegas

Это ролевая игра, релиз которой состоялся в 2010 году. За создание проекта отвечала Obsidian Entertainment, а Bethesda Softworks, как владелец прав на франшизу Fallout, числилась издателем.

На запуске RPG отметилась ужасным техническим состоянием. Однако это не помешало New Vegas стать культовой. Игру любят за продуманный и вариативный сюжет, интересные дополнительные задания и превосходно реализованную атмосферу постапокалипсиса.

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