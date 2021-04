Главного злодея в предстоящей экранизации сыграет звезда сериала "Американская история преступлений".

Кинокомпания Lionsgate раскрыла подробности сюжета предстоящего фильма по мотивам игры Borderlands. Главной героиней станет сирена по имени Лилит, которую сыграет Кейт Бланшетт. Она возвращается на родную планету Пандора, чтобы найти пропавшую дочь могущественного торговца оружием Атласа.

Как сообщает издание Deadline, для своего задания Лилит соберет команду. В нее войдут:

Бывший элитный наемник Роланд, которого сыграет актер и комик Кевин Харт ("Джуманджи: Зов джунглей");

Безрассудный ученый, доктор Патриция Таннис – ее роль исполнит Джейми Ли Кертис ("Достать ножи");

Болтливый робот Железяка, которого озвучит Джек Блэк ("Школа рока");

Юная подрывница Крошка Тина – Ариана Гринблатт;

Защитник Тины, громила Криг – боксер Флориан Мунтяну ("Крид 2");

Антагониста фильма, главу оружейной корпорации Atlas – Девкалиана Атласа сыграет Эдгар Рамирес, известный по роли Джанни Версаче в "Американской истории преступлений".

Режиссерское кресло проекта занял Элай Рот, снявший такие картины, как "Хостел" и "Тайна дома с часами". Сценаристом шоу выступил Крейг Мейзин, ответственный за сериал "Чернобыль" от HBO, а также экранизацию другой игры – постапокалиптической драмы The Last of Us.

Съемки фильма Borderlands начались 1 апреля этого года. Когда именно лента выйдет в прокат – неизвестно.

Автор: Сергей Коршунов