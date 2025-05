Crimson Desert выйдет во втором квартале 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S

На YouTube-канале PlayStation Access появился новый геймплей амбициозного RPG-экшена Crimson Desert, авторы которой вдохновлялись всем и сразу. Проект сочетает элементы "Ведьмака", "Ассасинов" и даже "Зельды".

Ролик демонстрирует три масштабных битвы с разными боссами – каждый из них отличается уникальными способностями и требует особого подхода.

В каких-то схватках игрокам придется полагаться на рефлексы и быстро принимать решения, в других же – проявить выдержку и продумать тактику. Разработчики из корейской студии Pearl Abyss делают ставку на напряженные, кинематографичные сражения, где важны не только навыки, но и адаптация к меняющимся условиям.

Видео дня

События Crimson Desert разворачивается в той же вселенной, что и Black Desert Online. Изначально проект задумывался как многопользовательский приквел, однако позже команда Pearl Abyss изменила курс, превратив его в самостоятельную RPG с открытым миром. По словам разработчиков, они черпали вдохновение из "Ведьмака", последних "Ассасинов", TLOZ: Breath of the Wild и Ghost of Tsushima.

Авторы Crimson Desert еще не назвали точную дату релиза, но известно, что игра выйдет во втором квартале 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Системные требования можно посмотреть здесь.

Ну а тем, кто соскучился по игровой вселенной "Ведьмака", придется запастись терпением. В CD Projekt RED ранее подтвердили, что новая часть с Цири в главной роли выйдет не раньше, чем в 2027 году.

Хотя в разработке также находится полноценный, "сделанный с нуля", ремейк первого "Ведьмака". За него отвечает не Red Projekt, а другая студия Fool's Theory, в которую входят специалисты, работавшие над оригинальным "Ведьмаком". Вполне возможно, что ремейк выйдет раньше The Witcher 4.

