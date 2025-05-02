Разработчики опубликовали заявление, в котором назвали новую дату – 26 мая 2026 года.

Rockstar опечалила всех, кто ждал GTA 6 в 2025 году – релиз игры отложили до 26 мая 2026 года для PS5 и Xbox Series S/X. Версию экшена для ПК по-прежнему не анонсировали, но ожидается, что она выйдет в течение года после релиза на консолях.

В своем посте разработчики заявили, что им необходимо дополнительное время на выпуск максимально качественного продукта, которого фанаты ожидают.

Нам очень жаль, что дата выхода оказалась позже, чем вы ожидали. Интерес и воодушевление, которые вызывает новая часть Grand Theft Auto, по-настоящему тронули всю нашу команду. Мы благодарим вас за вашу поддержку и терпение, пока мы завершаем работу над игрой. С каждой новой игрой наша цель всегда была – не просто оправдать, но превзойти ваши ожидания, и Grand Theft Auto VI не станет исключением. Надеемся, вы поймёте, что нам нужно это дополнительное время, чтобы выпустить продукт того уровня качества, которого вы ждёте и заслуживаете – говорится в заявлении Rockstar Games.

Изначально релиз ГТА 6 планировался на осень 2025-го, но в издательстве Take-Two намекали на то, что игру все таки могут отложить, если Rockstar потребуется больше времени.

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GTA 6: что известно про самую ожидаемую игру в истории

Новостей о шестой части не было с момента релиза анонсирующего трейлера. Из него мы узнали, что действие игры развернется в современном Вайс-Сити. В игре будет два главных героя – мужчина и женщина. В инсайдерских утечках они описывались как современные Бонни и Клайд.

Про геймплей пока все не очень понятно. В анонсирующем трейлере нам показали нарезки кат-сцен, различные локации с видами Вайс-Сити и ряд игровых активностей, которые присущи серии Grand Theft Auto.

Есть сведения, что GTA 6 Online будет продаваться отдельно от основной игры за меньшую стоимость. Учитывая опыт Red Dead Redemption 2 Online, такой вариант действительно возможен.

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