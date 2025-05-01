Есть вероятность, что релиз игры состоится уже этой зимой.

Ютубер Тайлер МакВикер, который специализируется на утечках компании Valve, уверяет, что новая часть Half-Life действительно в разработке. Более того, ее уже якобы можно пройти от начала до конца.

Если верить Маквикеру, новая Half-Life не будет VR-игрой, как Half-Life: Alyx. Также игра не будет использовать процедурную генерацию в стиле roguelike. Вместо этого используется система, вдохновленная ИИ-режиссером из Left 4 Dead, которая, адаптируясь под стиль игрока, меняет окружение, объекты, врагов и поведение NPC.

Хотя Valve пока официально ничего не подтверждала, Маквикер утверждает, что Half-Life 3 (разрабатываемый под кодовым названием HLX) продвинулся гораздо дальше, чем большинство других проектов в мире Half-Life, когда-либо создававшихся Valve. Сейчас команда сосредоточена на доработке и оптимизации, а не на базовой разработке.

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Что потенциально более захватывающе, так это то, что анонс игры, по мнению инсайдера, может состояться уже этим летом, а релиз – зимой 2025 года.

Возвращение вселенной Half Life в этом году предсказал и известный журналист Джейсон Шрайер, а актер озвучивания G-Man обещал "неожиданные сюрпризы в 2025 году". Однако Valve все еще хранит молчание.

Напомним, в конце 2024 года состоялся релиз пролога "фанатской" версии Half-Life 3. За основу сюжета взят текст, опубликованный сценаристом Valve Марком Лейдлоу, в котором тот описал предполагаемые события третьего эпизода Half-Life 2.

А в марте этого года в Steam вышел Half-Life 2 RTX. Это неофициальный ремастер культового шутера, созданный с помощью RTX Remix и поддерживаемый NVIDIA.

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