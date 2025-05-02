Перенос казался неизбежным еще несколько месяцев назад.

Никто из сотрудников Rockstar не верил, что Grand Theft Auto 6 выйдет осенью 2025 года, утверждает журналист издания Bloomberg Джейсон Шрайер. По его словам, команда давно поняла, что настолько амбициозной игре надо больше времени.

У GTA 6, пишет Шрайер, было два варианта: либо перенос на 2026 год, либо долгий период работы сверхурочно. В итоге руководство Rockstar выбрало первый вариант.

"Слишком много работы, слишком мало времени, и, похоже, у руководства действительно есть желание избежать жесткого кранча", – отметил журналист.

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По словам Шрейера, перенос GTA 6 с 2025 на 2026 год был очевидным еще несколько месяцев назад, если не больше. Журналист не уточняет, когда было принято это решение.

Судя по всему, решение о переносе GTA 6 принималось непосредственно руководством Rockstar, а не ее материнской компанией Take-Two. В своем заявлении издатель сообщил, что полностью поддерживает решение студии о переносе релиза Grand Theft Auto 6. В Take-Two уверены, что отсрочка выхода игры не повлияет на амбициозные планы компании по установлению рекордов продаж в 2026 и 2027 финансовых годах.

Релиз Grand Theft Auto 6 запланирован на 26 мая 2026 года для PS5 и Xbox Series S/X. Версию экшена для ПК по-прежнему не анонсировали, но ожидается, что она выйдет в течение года после релиза на консолях.

Напомним, ранее в этом году ПК-версия GTA 5 получила крупное обновление с новым контентом и улучшенной графикой. А GTA 4 недавно отпраздновал 17-летие, и в честь этого техдиректор проекта рассказал, что вырезали из игры.

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