Borderlands 4 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК уже 12 сентября.

Компания Sony и студия Gearbox Software провели полноценную демонстрацию геймплея Borderlands 4. Авторы представили новый трейлер, а также более 18 минут игрового процесса с разбором основных элементов кооперативного лутер-шутера.

Что нового мы узнали:

Действие игры разворачивается на новой огромной планете Кайрос (а не на Пандоре, как раньше), где игрокам предстоит столкнуться с новым злодеем, Хранителем Времени (Timekeeper).

На планете 4 разных региона с разными фракциями. В ходе приключений можно будет вербовать союзников, которые помогут в борьбе с Хранителем Времени.

В игре будет четыре новых персонажа. В геймплейном трейлере показали Векс – могущественную Сирену, которая может наделить себя силой или вызывать смертоносные тени, чтобы сражаться вместе с ней, и Рафу – экзосолдата корпорации Тедиора с цифровым арсеналом оружия.

Каждый герой имеет три активных навыка, три ветки пассивных умений и "самое продвинутое древо навыков за всю историю серии", сообщили разработчики.

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Рассказали о новой системе снаряжения – оружие будет выпадать от восьми разных производителей, при этом появится система лицензированных деталей, объединяющая в одном оружии свойства разных брендов. Легендарное оружие станет очень редким и ценным, а для его фарма добавлены миссии с повторным прохождением.

В Borderlands 4 появится полноценный кроссплей, а сложность теперь можно настраивать индивидуально под себя, вне зависимости от настроек своих напарников в кооперативе. Сюжетная кампания полностью поддерживает кооп, подчеркнули в Gearbox.

Borderlands 4 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК уже 12 сентября, а на Switch 2 – когда-то в 2025 году (без даты релиза).

В опубликованном геймплейном ролике можно увидеть, как Векс и Рафа пробиваются через секретный объект в заснеженном регионе. В ролике показали захватывающие сражения, уникальные способности героев и лут, который обещает быть "самым разнообразным за всю историю серии".

Ранее Рэнди Питчфорд, глава Gearbox, опроверг слухи о том, что перенос релиза Borderlands 4 связан с выходом GTA 6. Обе игры издает Take-Two, и хоть Rockstar до сих пор не назвала точную дату выхода GTA 6, ее релиз, по слухам, состоится в конце октября.

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