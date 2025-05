Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет на ПК во втором квартале 2025 года.

Авторы Heroes of Might and Magic: Olden Era продолжает знакомить геймеров с фракциями из грядущей стратегии. На этот раз показали новое видео, в котором можно узнать о геймплейных особенностях "Лесного союза".

Как и намекает название, фракция полагается на силы природы. Ее основная задача – защита мира во время глобального конфликта во вселенной "Героев меча и магии" и противостояние тем, кто оскверняет леса.

В состав армии войдут разнообразные юниты: мощные кристаллические големы для ближнего боя, различные маги, использующие магию стихий, водные существа, волшебные создания, а также классические лучники и воины. Это универсальная фракция, которая найдет выход из любой ситуации на поле боя.

Видео дня

Примечательно, что в самом трейлере фракция упоминается как Сильваны, в официальном описании в Steam она значится как "Лесной союз", а в дневниках разработчиков и вовсе именуется Рощей. Решайте сами, какой вариант вам больше нравится.

Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет на ПК во втором квартале 2025 года. Известно, что играть можно будет как одиночном режиме, так и по сети.

Напомним, две предыдущие части "Героев" (шестая и седьмая) вышли в 2011 и 2015 годах, получив смешанные отзывы критиков. С момента выхода Heroes of Might and Magic V, которой удалось успешно перезапустить серию и достичь популярности, сравнимой с классической третьей частью, прошло уже 18 лет.

Ранее стало известно, что в новой Heroes of Might and Magic вернется легендарный композитор Пол Ромеро. Музыкант работал над всеми частями "Героев", начиная с первой части серии.

