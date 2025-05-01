Epic Games выиграла многолетний суд против Apple, Fortnite вернется на iPhone

Яблочный гигант теперь не может запрещать разработчикам рекламировать сторонние пути оплаты.

После четырех с небольшим лет судебных разбирательств Fortnite наконец-то возвращается в App Store на iPhone и iPad – объявил генеральный директор и основатель Epic Games Тим Свини.

Заявление поступило ответом на решение окружного суда Калифорнии в пользу Epic Games – судья запретил Apple брать комиссию в размере 27% за внешние покупки в играх и приложениях. Кроме того, теперь разработчики могут без проблем уводить пользователей из приложений на свои сайты, чтобы они платили там, и забирать всю прибыль себе.

Напомним, что Epic Games это требование нарушила, направляя игроков покупать V-баксы (игровая валюта в Fortnite) через свой сайт и не платя Apple ее комиссию. Apple в ответ на это убрала Fortnite из App Store по всему миру и началась многолетняя судебная тяжба, которая вот сейчас закончилась.

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Apple должна согласится с решением суда и распространить новые правила на весь мир, а Epic Games обязуется, в свою очередь, вернуть королевскую битву Fortnite в App Store по всему миру и прекратить текущие и будущие судебные разбирательства по этой теме.

Стоит отметить, что в 2024 году Fortnite вновь стал доступен на устройствах Apple в странах ЕС благодаря вступлению в силу Закона о цифровых рынках (DMA). Этот закон обязал Apple разрешить установку сторонних магазинов приложений и альтернативных способов оплаты.

Ранее мы рассказывали, что Fortnite обновил собственный мировой рекорд по единовременному количеству игроков, в какой-то момент в игре находилось 14 миллионов пользователей. Для такого результата компания устроила масштабный игровой концерт с участием Eminem, Snoop Dogg, Ice Spice и Juice WRLD.

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