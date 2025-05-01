Консоли подорожают на 70 (Series S) и 100 долларов (Series X), некоторые игры – на 10 долларов.

Игровое подразделение Microsoft сегодня объявило о повышении стоимости своей продукции. Рост цен затрагивает консоли Xbox Series, геймпады, гарнитуры и даже игр. Стоимость подписки Xbox Game Pass осталась без изменений.

Консоли подорожали в среднем на 80-100 долларов. Самая дешевая версия Xbox Series S теперь будет стоить $380 (было $300), самая дешевая Series X обойдется в $550 (было $450). Особые версии Xbox Wireless Controller тоже подорожали на 5-10 долларов.

Все новые фуллпрайс-релизы самой Microsoft подорожают с 70 до 80 долларов. Это изменение затрагивает игры, которые выйдут в период праздничного сезона 2025 года вроде следующей части Call of Duty.

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Повышение цен на консоли и аксессуары затронет все регионы мира. Официальная гарнитура подорожает только в США и Канаде. Изменения вступают в силу уже сегодня.

Microsoft пояснила, что цены были повышены "после анализа рынка и затрат на разработку". Вероятно, речь идет о повышении цен на ААА-проекты со стороны Nintendo и грядущем релизе GTA 6 с ожидаемой ценой 80 долларов.

Отметим, что предыдущее повышение цен на Xbox Series X произошло в июне 2023 года. Тогда также подорожал и Xbox Game Pass.

Актуальные Xbox Series X/S вышли осенью 2020 году. Цифры говорят, что продажи консолей более чем вдвое отстают от PlayStation 5. В связи с этим компания планирует выпустить новый Xbox уже до конца 2025 года.

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