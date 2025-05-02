Одной из подсказок стала информация об отмененной игре во вселенной "Бегущего по лезвию".

В сети ранее появлялись сообщения, что "начинка" PlayStation 6 уже готова, а позднее в 2025-м начнется рассылка девкитов для разработчиков игр. В свою очередь, Microsoft также работает над следующим поколением Xbox. Теперь, похоже, что обе консоли следующего поколения выйдут в 2027 году.

Хотя ни одна из компаний ничего официально не заявляла, отмененная и ранее неанонсированная игра во вселенной Blade Runner от Supermassive Games (Until Dawn) пролила свет на конкретные детали.

По данным издания Insider Gaming, проект планировался к выпуску в сентябре 2027 года не только для текущих платформ (PlayStation 5, Xbox Series, ПК), но и для систем "10-го поколения", под которыми подразумеваются будущие консоли Sony и Microsoft.

Видео дня

Это может указывать на то, что разработчик либо располагает информацией о сроках выхода нового оборудования, либо уверен, что оно будет доступно к указанному времени. Учитывая тесные рабочие отношения Supermassive с Sony в прошлом (студия долгое время создавала эксклюзивы для PlayStation), не исключено, что Sony могла поделиться с партнерами предварительными планами по запуску новой консоли.

Таким образом, дата выхода в 2027 году выглядит вполне вероятной, считают в издании Metro, тем более что другие инсайдеры также указывали на этот год как на возможный срок появления PlayStation 6 и следующего поколения Xbox.

Если проследить историю релизов, то PlayStation 4 и Xbox One вышли в 2013 году, а спустя семь лет, в 2020 году, появились PlayStation 5 и Xbox Series. Следовательно, логичное завершение очередного семилетнего цикла приходится на 2027 год – вероятный срок выхода следующего поколения игровых консолей.

Кроме того, сообщается, что и Sony, и Microsoft также выпустят портативные версии консолей наряду с полноценными стационарными устройствами.

Меж тем новая консоль Nintendo, Switch 2, поступит в продажу уже 5 июня по цене от 470 евро. Некоторые игры при этом подорожают. Так, за картридж Mario Kart World придется заплатить 90 евро (~4100 грн), а "дешевая" цифровая версия обойдется в €80.

Вас также могут заинтересовать новости: