"Зерновая сделка" без РФ гораздо более рискованная, утверждает пресс-секретарь президента РФ.

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что воплощение в жизнь "зернового соглашения" для экспорта украинской агропродукции Черным морем вряд ли возможно без участия РФ.

Пресс-секретарь сказал, что экспорт станет более опасным, пишет ТАСС.

"В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема, она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный…", - утверждал Песков.

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Что известно о "зерновом соглашении" - самые важные новости

22 июля в турецком стамбуе Стамбуле Украина, Турция, РФ и ООН подписали соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Срок действия зернового соглашения - 120 дней с возможностью продолжения срока действия.

1 августа из Одессы вышло первое с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину судно с украинским продовольствием.

Позже стало известно, что Россия мешает работе "зернового коридора".

26 октября президент Владимир Зеленский рассказал, что уже 175 судов заблокированы из-за сознательной задержки со стороны РФ украинского продовольственного экспорта.

29 октября российская сторона заявила, что прекращает участие в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" против кораблей Черноморского флота РФ в Севастополе.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что росийские власти хотели сорвать работу "зернового коридора" и под надуманным предлогом его блокируют.

После этого Украина, Турция и ООН согласовали движение 14 судов с украинским зерном в Черном море.