Европейский союз разрабатывает резервный "план Б" по сохранению экономических санкций против России на случай, если администрация Дональда Трампа откажется от мирных переговоров по Украине и попытается наладить отношения с Москвой.
Как пишет The Financial Times, об этом сообщила главный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас.
"Вопрос в том, захотят ли сами американцы уйти. Мы видим признаки того, что они обдумывают возможность покинуть Украину и не пытаться достичь сделки с Россией - потому что это слишком сложно", - сказала она.
Каллас отметила, что ЕС подготовил "план Б" по сохранению давления на Россию в случае, если Венгрия заблокирует продление санкций в июле, но подчеркнула, что приоритетом остаётся единство всех государств-членов:
"План Б существует, но мы должны работать над планом А. Если сразу переключиться на план Б, он и реализуется".
Она добавила, что Брюссель ведёт постоянные переговоры с Вашингтоном и другими международными партнёрами, чтобы сохранить санкционный режим Запада.
Каллас признала, что в некоторых столицах ЕС уже ведутся обсуждения возможности следовать за США, если те выйдут из переговоров по Украине и перезапустят отношения с Россией.
"Очевидно, такие разговоры действительно идут в некоторых странах. И, возможно, есть надежда, что нам больше не придётся поддерживать Украину. Но это ложная надежда. Если учесть, что Россия тратит более 9% ВВП на оборону - они захотят использовать эту силу снова", - отметила она.
Каллас заявила, что Европа может взять на себя дополнительные финансовые обязательства по помощи Украине в случае ухода США, но признала:
"Что касается военной поддержки - заменить американцев будет, конечно, гораздо труднее".
По её словам, Брюссель и другие европейские столицы продолжают убеждать США, что исход этой войны напрямую затрагивает и их интересы.
Каллас подчеркнула, что ни одна страна ЕС не признает Крым частью России - этот пункт входит в американское предложение, но является "красной линией" для Киева.
"Я не вижу, чтобы мы когда-либо могли принять такое. Но, конечно, мы не можем говорить от имени США. Что они решат - это их дело. Со стороны Европы мы повторяли это снова и снова: Крым - это Украина", - заявила главный представитель ЕС.
По ее словам, у американцев есть инструменты давления на Россию, чтобы остановить войну.
"Президент Трамп сказал, что хочет, чтобы убийства прекратились. Значит, он должен оказывать давление на того, кто убивает", - добавила она.
Возможность выхода США с переговоров
Соединенные Штаты Америки выйдут из переговорного процесса по прекращению войны, если Российская Федерация и Украина не продемонстрируют прогресс. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Тэмми Брюс, ссылаясь на заявление государственного секретаря Марко Рубио. По ее словам, при отсутствии прогресса Вашингтон оставит роль посредников.
Предложения Трампа о восстановлении экономических связей с Москвой как части мирного плана вызвали опасения, что некоторые страны ЕС потребуют от Брюсселя также начать отмену санкций в отношении России уже в ближайшие месяцы.
Чиновники ЕС также обеспокоены возможными последствиями, если США позволят своим компаниям возобновить экономическое сотрудничество с Россией, тогда как европейскому бизнесу это по-прежнему будет запрещено.