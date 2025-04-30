Брюссель ведёт постоянные переговоры с Вашингтоном и другими международными партнёрами, чтобы сохранить санкционный режим Запада.

Европейский союз разрабатывает резервный "план Б" по сохранению экономических санкций против России на случай, если администрация Дональда Трампа откажется от мирных переговоров по Украине и попытается наладить отношения с Москвой.

Как пишет The Financial Times, об этом сообщила главный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас.

"Вопрос в том, захотят ли сами американцы уйти. Мы видим признаки того, что они обдумывают возможность покинуть Украину и не пытаться достичь сделки с Россией - потому что это слишком сложно", - сказала она.

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Каллас отметила, что ЕС подготовил "план Б" по сохранению давления на Россию в случае, если Венгрия заблокирует продление санкций в июле, но подчеркнула, что приоритетом остаётся единство всех государств-членов:

"План Б существует, но мы должны работать над планом А. Если сразу переключиться на план Б, он и реализуется".

Она добавила, что Брюссель ведёт постоянные переговоры с Вашингтоном и другими международными партнёрами, чтобы сохранить санкционный режим Запада.

Каллас признала, что в некоторых столицах ЕС уже ведутся обсуждения возможности следовать за США, если те выйдут из переговоров по Украине и перезапустят отношения с Россией.

"Очевидно, такие разговоры действительно идут в некоторых странах. И, возможно, есть надежда, что нам больше не придётся поддерживать Украину. Но это ложная надежда. Если учесть, что Россия тратит более 9% ВВП на оборону - они захотят использовать эту силу снова", - отметила она.

Каллас заявила, что Европа может взять на себя дополнительные финансовые обязательства по помощи Украине в случае ухода США, но признала:

"Что касается военной поддержки - заменить американцев будет, конечно, гораздо труднее".

По её словам, Брюссель и другие европейские столицы продолжают убеждать США, что исход этой войны напрямую затрагивает и их интересы.

Каллас подчеркнула, что ни одна страна ЕС не признает Крым частью России - этот пункт входит в американское предложение, но является "красной линией" для Киева.

"Я не вижу, чтобы мы когда-либо могли принять такое. Но, конечно, мы не можем говорить от имени США. Что они решат - это их дело. Со стороны Европы мы повторяли это снова и снова: Крым - это Украина", - заявила главный представитель ЕС.

По ее словам, у американцев есть инструменты давления на Россию, чтобы остановить войну.

"Президент Трамп сказал, что хочет, чтобы убийства прекратились. Значит, он должен оказывать давление на того, кто убивает", - добавила она.

Возможность выхода США с переговоров

Соединенные Штаты Америки выйдут из переговорного процесса по прекращению войны, если Российская Федерация и Украина не продемонстрируют прогресс. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Тэмми Брюс, ссылаясь на заявление государственного секретаря Марко Рубио. По ее словам, при отсутствии прогресса Вашингтон оставит роль посредников.

Предложения Трампа о восстановлении экономических связей с Москвой как части мирного плана вызвали опасения, что некоторые страны ЕС потребуют от Брюсселя также начать отмену санкций в отношении России уже в ближайшие месяцы.

Чиновники ЕС также обеспокоены возможными последствиями, если США позволят своим компаниям возобновить экономическое сотрудничество с Россией, тогда как европейскому бизнесу это по-прежнему будет запрещено.

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