По словам Селезнева, из-за предыдущего "перемирия" ВСУ получают на фронте болезненные удары.

Трехдневное перемирие на 9 мая, на котором настаивает российский диктатор Владимир Путин, связано с необходимостью врага подтянуть определенные силы, средства и нанести мощные удары по позициям Сил обороны Украины. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Фабрики новостей".

"Это военная хитрость. Ведь понятно, что это повод для россиян накопить определенные ресурсы на определенных Россией приоритетных рубежах и позициях. Вспомним предыдущее перемирие [на Пасху], которое длилось около 30 часов. Тогда на некоторых участках фронта действительно наблюдалось затишье, враг активно не задействовал авиацию. То есть КАБов на наших защитников не прилетало. Но, тем не менее, это время враг использовал для того, чтобы подтянуть дополнительные силы и средства на приоритетные для себя участки фронта", - рассказал эксперт.

Он пояснил, что за это время оккупанты провели эвакуацию раненых, провели ротацию некоторых подразделений и частично восстановили инженерно-технические сооружения на определенных рубежах и позициях.

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"В принципе, нынешние успехи россиян, которые очень больно бьют в стык между позициями наших войск на Покровском и Мирноградском направлениях, и позициям наших войск на Торецком направлении, являются производными от того, что мы присоединились к тому перемирию и позволили врагу подтянуть силы и средства", - отмечает Селезнев.

Он добавил, что в ближайшей перспективе скорее всего состоятся активные боевые действия в соответствующих населенных пунктах, которые находятся южнее Константиновки. По мнению эксперта, вполне вероятно, что во время "перемирия", к которому враг стремится на 7-9 мая, противник вновь будет накапливать ресурсы, чтобы ударить масштабно, мощно и реализовать часть своего плана по захвату Донецкой области.

По словам Селезнева, еще одна причина, по которой Путин стремится к перемирию на 9 мая, это желание кремлевского диктатора обеспечить безопасный периметр над Москвой, под Москвой, непосредственно над Красной площадью, чтобы избежать влияния украинских дронов-камикадзе в этот промежуток времени.

"Хотя, как по мне, позиция странная, потому что очевидно, что мы точно не будем бить по Красной площади в тот самый момент, когда там будут находиться представители иностранных правительств. В частности, там должны быть примерно два десятка мировых лидеров... Страны, которые они представляют, точно не имеют никакого отношения к 9 мая, но тем не менее, они там будут присутствовать", - сказал эксперт.

В то же время, по его словам, вполне очевидно, что во время так называемого перемирия ВСУ не должны прекращать соответствующие боевые действия на фронте. Он акцентирует: даже если трое суток подряд враг не будет наносить по городам Украины дроновых ударов, это будет означать лишь одно - противник накапливает БПЛА, чтобы потом нанести ими массированные удары по мирным населенным пунктам Украины. И не исключено, что это будут комбинированные, ракетно-дронные, удары по аналогии с тем, которым Киев подвергся через несколько дней после "перемирия" на Пасху.

Путин заявил о перемирии на 9 мая

Как писал УНИАН, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил перемирие по случаю 80-летия победы в "Великой отечественной войне". В сообщениях росСМИ говорится, что по решению Путина, "исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летия Победы" - с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие. и якобы на это время РФ остановит все боевые действия. В Кремле угрожают Украине, что в случае отказа присоединиться к перемирию, даст "эффективный ответ".

В Вашингтоне такую инициативу назвали абсурдом и напомнили, что Украина и США еще в марте предложили полноценное 30-дневное перемирие.

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