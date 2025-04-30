Новые дроны "Бандероль", которые в последние недели использует Россия для атак по Одессе, больше похожи на ракету. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.
"Специалисты говорят, что форма у этой "Бандероли", была попытка сделать ее менее заметной для систем ПВО - труднее обнаружить, труднее сбить. Реактивный двигатель - это преимущество для россиян. Мы не знаем, как он работает. Но реактивный двигатель - это скорость, километров 300-400 в час. Если обычный "Шахед" - это 200-250, ракета - это 700 км", - рассказал Ступак.
Он отметил, что из-за такой скорости, украинским мобильным огневым группам почти невозможно их сбить. По словам эксперта, украинские инженеры уже длительное время работают над альтернативой этим группам.
"Они могут сбивать только медленно летающие объекты. А что-то реактивное, быстрое - это надо что-то современное. Современное - это дроны-перехватчики. Уже были данные, разные названия есть. Они могут догонять в автоматическом режиме, атаковать дрон, подрываться рядом с ним. Но то, что говорят специалисты, что они еще не масштабированы", - добавил Ступак.
Российский БПЛА "Бандероль": что известно
Накануне военный специалист по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов, позывной "Флеш" рассказал, что Россия в последние недели атакует Одессу новым типом БПЛА под названием "Бандероль". Он отметил, что этот БпЛА фактически является барражирующим боеприпасом, вроде КАБов.
Также в Forbes оценили новый дрон России "Бандероль", отметив, что его характеристики позволяют ему обходить украинскую ПВО и поражать цели в глубине страны.