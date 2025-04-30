Для перехвата подобных целей Украине нужны более современные системы, считает Иван Ступак.

Новые дроны "Бандероль", которые в последние недели использует Россия для атак по Одессе, больше похожи на ракету. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"Специалисты говорят, что форма у этой "Бандероли", была попытка сделать ее менее заметной для систем ПВО - труднее обнаружить, труднее сбить. Реактивный двигатель - это преимущество для россиян. Мы не знаем, как он работает. Но реактивный двигатель - это скорость, километров 300-400 в час. Если обычный "Шахед" - это 200-250, ракета - это 700 км", - рассказал Ступак.

Он отметил, что из-за такой скорости, украинским мобильным огневым группам почти невозможно их сбить. По словам эксперта, украинские инженеры уже длительное время работают над альтернативой этим группам.

Видео дня

"Они могут сбивать только медленно летающие объекты. А что-то реактивное, быстрое - это надо что-то современное. Современное - это дроны-перехватчики. Уже были данные, разные названия есть. Они могут догонять в автоматическом режиме, атаковать дрон, подрываться рядом с ним. Но то, что говорят специалисты, что они еще не масштабированы", - добавил Ступак.

Российский БПЛА "Бандероль": что известно

Накануне военный специалист по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов, позывной "Флеш" рассказал, что Россия в последние недели атакует Одессу новым типом БПЛА под названием "Бандероль". Он отметил, что этот БпЛА фактически является барражирующим боеприпасом, вроде КАБов.

Также в Forbes оценили новый дрон России "Бандероль", отметив, что его характеристики позволяют ему обходить украинскую ПВО и поражать цели в глубине страны.

Вас также могут заинтересовать новости: