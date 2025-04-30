Семена не имеют точного срока годности, но со временем качества все же ухудшаются. Поэтому есть несколько важных нюансов.

Выращивание растений из семян — это увлекательный способ поучаствовать во всём жизненном цикле растения. Семенные компании выращивают растения, затем собирают и высушивают семена для продажи. Некоторые семена могут храниться несколько лет, а другие — ещё дольше.

У них нет точного срока годности, но со временем снижается всхожесть. Независимо от того, опытный вы садовод или новичок, вы, скорее всего, сохраняли пакетики с семенами с прошлого сезона. Поэтому вам нужны знания для использовании семян из прошлых лет, пишет Southern Living.

Издание проконсультировалось с двумя экспертами по садоводству о том, как читать информацию на пакетике семян, что значат даты и как правильно хранить семена, чтобы они оставались жизнеспособными.

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Что означают цифры на пакетиках с семенами

Даты на пакетиках — это не срок годности, а скорее дата упаковки или рекомендованная дата продажи. "Для большинства домашних семян проводится тест на всхожесть перед продажей в текущем календарном году", — говорит специалист по садоводству из Клемсонского университета Стефани Тёрнер.

Кроме того, на пакетике указана не только дата: вы также увидите номер партии, страну происхождения, адрес продавца и количество или вес семян в упаковке. Семена с высокой всхожестью могли быть собраны за несколько лет до этого. "Даже если на пакете написано "Упаковано для 2025 года", сами семена могли быть собраны ещё в 2022 году", — отмечает Тёрнер.

Многие семена можно сеять и после указанной даты, если они были правильно сохранены. Даты указываются просто для информации о периоде максимальной всхожести, что увеличивает шанс успеха при посеве. При этом многие семена сохраняют жизнеспособность несколько лет при правильном хранении, и их можно успешно прорастить даже спустя долгое время после даты на упаковке.

Что влияет на жизнеспособность семян

Жизнеспособность семян — это их способность дать росток. После сбора на жизнеспособность влияют условия хранения, обработка, специальные обработки семян и время хранения.

При этом есть несколько признаков того, что семена теряют жизнеспособность. Семена могут стать пересушенными или светлее по цвету. Но это не всегда легко заметить. Хорошая новость: есть простой способ узнать, прорастут ли семена. Для этого необходимо просто провести тест на всхожесть. Если прорастает лишь малая часть, значит, жизнеспособность низкая.

В среднем семена сохраняют всхожесть в течение нескольких сезонов. Как правило, большинство семян жизнеспособны 2–3 года, но срок годности зависит от конкретной культуры. Например, редис, капуста и арбуз могут храниться до 5 лет, а семена лука начинают терять всхожесть уже через год.

Как провести тест на всхожесть

Вам понадобятся бумажное полотенце, вода и контейнер или пластиковый пакет. Просто положите 10 семян во влажное бумажное полотенце, поместите в герметичный контейнер или пакет". Подпишите название растения и дату, и положите в тёплое место. Потом проверьте, проросли ли семена.

На пакетике обычно указано, сколько дней требуется на прорастание.

"Например, помидоры должны прорасти за 7 дней при комнатной температуре", — говорит Тёрнер. Посчитайте количество проросших семян. Если проросло 6 из 10 или меньше — лучше купить новые семена.

Где хранить семена

Правильное хранение — ключ к тому, чтобы семена дольше сохраняли жизнеспособность. Идеальные условия — прохлада и сухость: температура 1,5–7°C и влажность 35–45%.

Неожиданное, но подходящее место для хранения семян в герметичном пакете — холодильник. Важно, чтобы контейнер был плотно закрыт, потому что в холодильнике обычно высокая влажность.

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