Ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса, что будет отражать равноправное партнерство.

Соединенные Штаты Америки и Украина подписали соглашение о природных ресурсах. В его рамках страны создают Инвестиционный фонд восстановления, сообщает первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook.

По ее словам, этот фонд будет управляться совместно Украиной и Штатами. Ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса, что будет отражать равноправное партнерство.

Свириденко также объяснила, как будет функционировать новый фонд.

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"США делают вклад в Фонд. Кроме непосредственно средств, они могут делать его и новой помощью – например, системами ПВО для Украины. Украина вносит 50% доходов государственного бюджета от новой ренты на новые лицензии на новые участки", – подчеркнула она.

Кроме того, Украина может делать дополнительные взносы, если посчитает необходимым. Министр отметила, что речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед.

"Далее Фонд инвестирует в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут направлены средства, Украина и США будут определять совместно. Важно, что Фонд может инвестировать исключительно в Украину. Мы ожидаем, что первые 10 лет прибыли и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину – в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно", – добавила Свириденко.

Соглашение о природных ресурсах

Ночью 1 мая (по Киеву) стало известно о том, что США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. Со стороны Украины документ своей подписью заверила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. Со стороны США соглашение подписал министр финансов Скотт Бессент.

Отмечалось, что именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности. Кроме того, в документе нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Реализация соглашения позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям.

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