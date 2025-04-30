Этот элегантный город, некогда бывший столицей современной Греции, завоевывает путешественников, ищущих чего-то более непринужденного.

Пока толпы людей стекаются в такие популярные места в Греции, как Санторини и Миконос, другой захватывающий город все еще остается незамеченным.

Как пишет Daily Express, Нафплион, очаровательное приморское место на Пелопоннесе, считается самым сокровенным секретом Греции. С его потрясающими видами, мощеными улочками и романтической гаванью он предлагает всю красоту греческих островов - за исключением заоблачных цен и переполненных набережных.

Отмечается, что этот элегантный город, некогда бывший столицей современной Греции, завоевывает путешественников, ищущих чего-то более непринужденного.

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По словам восторженных посетителей, именно это делает его таким особенным. Один из них написал:

"Это Греция в ее самом романтичном проявлении. Закаты, еда, очарование, это как будто из фильма".

Всего в двух часах езды от Афин, Нафплион предлагает пьянящую смесь венецианской архитектуры, неоклассических особняков, балконов, увитых цветами, и извилистых переулков, заполненных бутиками и традиционными тавернами.

Над городом возвышается крепость Паламиди, впечатляющее сооружение 18-го века, к которому ведут 999 каменных ступеней. С вершины посетители получают вознаграждение в виде потрясающих видов на сверкающий Арголический залив, красные черепичные крыши внизу и окружающие склоны холмов, усеянные оливковыми деревьями.

Интересно, что в гавани находится Бурдзи, небольшая крепость-остров, которая когда-то защищала город от захватчиков - это излюбленное место для лодочных прогулок и фотосессий.

"Но не только достопримечательности привлекают посетителей. Атмосфера в Нафплионе восхитительно неспешная. Здесь нет локтей для фото заката, нет переполненных пляжных баров, выдающих музыку до рассвета, только тихий звон столовых приборов за ужином, случайный церковный колокол и нежный гул греческой беседы, разносящийся по улицам", - сказано в статье.

Для любителей пляжного отдыха пляж Арванития находится всего в нескольких минутах ходьбы от старого города, предлагая спокойные, чистые воды, идеальные для освежающего купания. Немного дальше находится пляж Каратона, длинный участок песчаного берега, окруженный природой, с пространством даже в разгар лета.

Важно, что Нафплион быстро приобретает репутацию самого охраняемого секрета Греции благодаря своему уникальному сочетанию культуры, морской красоты и подлинного тепла. Тем не менее, несмотря на растущий интерес, ему удалось избежать чрезмерной застройки, наблюдаемой в более известных местах.

И для многих посетителей именно это делает его по-настоящему особенным. Один отдыхающий сказал:

"Я не слышал ни одного девичника или ночного клуба до 3 часов ночи, только шум волн и местные жители, наслаждающиеся жизнью. Это как Греция до того, как ее заполонили".

Новости туризма

Маленький греческий остров Отони расположен в Ионическом море вдали от туристических троп, при этом при этом очень близко к Корфу, Италия. Это самый большой и густонаселенный из Диапонтийских островов и самая западная точка Греции.

Любителям мифов Отони будет интересен как остров нимфы Калипсо из "Одиссеи" Гомера. Здесь Калипсо семь лет держала Одиссея в плену, не давая ему вернуться к своей жене.

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