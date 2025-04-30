Это растение является одиноким, поскольку до сих пор не имеет пары.

Некоторые растения за время своего существования могли пережить катаклизмы в мире, которые изменили саму планету. В частности дерево гинкго двулопастное пережило массовые вымирания и ядерные взрывы, а древняя оливка на Крите выдержала тысячелетия войн и засухи. Однако ни одно из этих растений не является настолько одиноким, как саговник Вуда. Об этом пишет американский эволюционный биолог Скотт Треверс для Forbes.

По словам специалиста, впервые саговник был обнаружен в 1895 году в южноафриканском лесу Онгойе. Это растение относится к роду, который является старее динозавров. Однако, несмотря на свою устойчивость, этот вид может скоро вымереть.

"До сих пор были найдены только самцы саговника Вуда, и, несмотря на десятилетия поисков, ни одной самки так и не удалось обнаружить. Сегодня каждый живой саговник Вуда является клоном того оригинального самца. Этот вид существует в садах и оранжереях по всему миру, живой, но не способен к естественному размножению - ботанический призрак, цепляющийся за существование", - отметил Треверс.

Видео дня

Как самому одинокому растению в мире удается находить себе партнера?

Несмотря на десятилетия поисков, женскую особь этого растения так и не удалось найти.

"В отличие от цветочных растений, саговники двудомные, для размножения им нужны отдельные мужские и женские растения. Без женской особи E. woodii (саговник - УНИАН) не может производить семена естественным путем. Ситуация осложняется медленным созреванием саговника, который часто достигает репродуктивного возраста через десятилетия", - подчеркнул биолог.

Поэтому природоохранники находятся в поисках креативных способов компенсировать дефицит женской компании для самца, к примеру, скрещивая E. woodii с его ближайшим родственником, Encephalartos natalensis, а также перекрещивая потомков, чтобы уменьшить генетические различия. Однако, по словам биолога, эти усилия недостаточны для воспроизведения настоящей самки E. woodii.

Саговник Вуда вымирает в дикой природе

Из-за того, что этот вид не имеет ни одной известной науке самки, он вымер в дикой природе и находится в биологической стазе, поэтому сейчас его судьба зависит от клонирования и осторожного размножения.

"Эти древние, похожие на пальмы голосеменные, которым почти 300 миллионов лет, сейчас являются одними из самых исчезающих групп растений на Земле. Около двух третей всех признанных видов саговников находятся под угрозой исчезновения. Наибольшими угрозами для них сегодня являются браконьерство, потеря среды обитания и система размножения, которая зависит от высокоспециализированных опылителей, многие из которых также находятся под угрозой исчезновения или недостаточно изучены", - добавил Треверс.

Надежда на искусственный интеллект

Теперь искусственный интеллект может помочь одним саговникам встретить других. В частности исследователи, используя дроны и ИИ, могут найти потерянную самку, которая спрятана где-то очень далеко.

"Дроны летают над лесом, делая мультиспектральные снимки с высоким разрешением, которые затем обрабатываются моделью глубокого обучения для выявления потенциальных совпадений. На данный момент проанализировано менее 2% леса, но поиск продолжается", - подчеркнул Треверс.

Другие интересные материалы о мире природы

Ранее биолог назвал три змеи, которые убивают в темноте. В этот перечень вошли шаровой питон, удав, а также восточная бриллиантовая гремучая змея.

Также биолог раскрыл неожиданные факты о пауках-убийцах. По его словам, эти странные хищники-отшельники преследуют леса как минимум с середины мезозойской эры, а их ископаемые останки до сих пор находят в Биттерфилде, Мьянме и балтийском янтаре, а также во Внутренней Монголии (Китай).

Вас также могут заинтересовать новости: