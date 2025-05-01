Разработчику не хватило средств даже на новое шасси для установки.

Франция разрабатывает свой аналог системы HIMARS – ракетную систему Foudre. Над новинкой работает компания Turgis Gaillard, и работы ведутся уже два года.

О до недавнего времени неизвестном проекте рассказывает издание Challenges. Известно, что публично система будет показана только в 2026 году – на авиасалоне Ле-Бурже.

Компания нацелена на замену старых унитарных ракетных пусковых установок (LRU) французской армии, которые должны быть утилизированы в конце 2027 года. Четыре из них были поставлены Украине, и теперь во французских вооруженных силах осталось только 6 или 7 таких систем в рабочем состоянии. И три из них развернуты в Румынии в рамках миссии по поддержанию мира на восточном фланге НАТО.

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Украинское издание Defense Express отмечает, что, судя по фото, новинка находится "на очень раннем этапе разработки". И в этом процессе возникли проблемы финансового характера. Так, разработчику не хватило средств даже на новое шасси. Пусковую установку, скорее всего, поставили на грузовик TRM 10000 от Renault.

Проблемным моментом являются и боеприпасы, которые являются ключевым компонентом любой ракетной системы.

"В Turgis Gaillard предлагают использовать боеприпасы, которые сейчас разрабатываются MBDA и Safran, а также Ariane Group и Thales. А также сделать систему совместимой с индийскими ракетами для РСЗО Pinaka. Очевидно, речь идет о 214-мм Pinaka Mk2 с высокоточными боеприпасами дальностью до 75 км, испытания которых были завершены в 2024 году. Или о Pinaka Mk3 с большим калибром и дальностью до 120 км, что сейчас в разработке", – говорится в материале.

По мнению специалистов, использование индийских ракет для этой системы, очевидно, будет основным вариантом как минимум до конца этого десятилетия.

Новинки на рынке оружия

Еще одна страна работает над созданием истребителя шестого поколения. Южная Корея может создать такой самолет примерно в 2030-х годах. Каким именно будет этот самолет пока неизвестно.

Между тем в России показали таинственную крылатую ракету, которая похожа на американскую малозаметную крылатую ракету AGM-158 JASSM. Некоторые эксперты считают, что на опубликованном ролике могли засветить "Бандероль" – оружие, которое россияне недавно начали применять против Украины. Ранее специалисты предполагали, что "Бандероль" является дроном.

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