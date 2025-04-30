США ждут от России реальных действий, а не просто слов.

Следующие несколько дней станут решающими для мира в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в эфире телеканала News Nation.

По ее словам, Вашингтон ожидает решения со стороны президента РФ Владимира Путина.

Брюс добавила, что США ждут от Москвы не заявлений, а реальных действий, а именно немедленного прекращения огня.

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Также политик отреагировала на предложение главы МИД Украины Андрея Сибиги, который сообщил, что Киев готов поддержать инициативу с перемирием уже сегодня, не дожидаясь 9 мая.

"Если это действительно гуманитарные обязательства, то зачем ждать 10 дней? И дело не в том, что просят президент США и госсекретарь (Дональд Трамп и Марко Рубио - УНИАН), а в том, что нам нужны реальные действия, которые покажут, что эти стороны, особенно Путин, серьезно настроены остановить кровопролитие", - подчеркнула Брюс.

Пресс-секретарь Госдепа добавила, что сейчас неуместно объявлять символические заявления, а должен быть момент истины для оценки реальных планов Кремля. По ее словам, США ждут, что РФ покажет готовность к миру не на словах, а в действиях.

Прекращение огня в Украине - последние новости

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, почему Россия предлагает короткие паузы в войне. Он отметил, что за такими заявлениями скрывается политическое и военное преимущество, которое ослабление авиационных санкций даст президенту России и его военной машине.

В то же время специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что Украина и США согласовали условия для прекращения войны. В частности стороны составили список условий, который содержит 22 "очень конкретные" действия.

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