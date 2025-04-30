По его словам, Фонд будет наполняться взносами США и Украины, а его доходы будут реинвестироваться исключительно в нашу страну.

Украинское правительство приняло решения необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он представил пять ключевых принципов:

Равноправие - Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса.

Сохранение контроля - Украина будет сохранять полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.

Новые инвестиции, а не долги - никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает.

Гарантированные инвесторы и покупатели - Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати".

Согласованность с евроинтеграционным курсом - соглашение не будет составлять преграды для приобретения Украиной членства в ЕС.

По его словам, Фонд будет наполняться взносами США и Украины, а его доходы будут реинвестироваться исключительно в нашу страну.

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"Благодаря этому соглашению сможем привлечь значительные ресурсы для восстановления, начать экономический рост, получить новейшие технологии от партнеров и стратегического инвестора в лице США", - добавил Шмыгаль.

Соглашение о полезных ископаемых

В среду агентства Bloomberg и Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщили, что соглашение о недрах может быть подписано уже в среду после долгих согласований и противоречий в подходах Киева и Вашингтона.

Впоследствии министр финансов США Скотт Бессент в среду заявил, что Украина "в последний момент" попросила внести изменения в уже согласованные документы. В Украине его слова опровергли.

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