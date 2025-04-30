Задачи, которые будут под силу контингенту, который не имеет никакого боевого опыта, очень ограничены, отметил военный.

Обсуждение отправки иностранных военных в Украину нужно исключить из повестки дня. Такое мнение высказал подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в своем телеграм-канале.

По его словам, отправлять военный контингент в Украину Запад не станет, поскольку просто не сможет собрать бойцов. Жорин отмечает, что "реальных армий Европа на сегодняшний день не имеет".

"Вот уже пишут, что даже 25 тысяч – это недостижимая цифра. А 25 тысяч для масштабов нашей войны это ни о чем. Во-вторых, задачи, которые будут под силу такому контингенту, который не имеет никакого боевого опыта, очень ограничены. То есть роль сдерживания, как планировалось, они не потянут", – добавил подполковник.

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При этом Жорин напомнил, что Северная Корея отправила на помощь России в Курскую область 15 тысяч солдат. Контингент КНДР понес серьезные потери, однако Пхеньян и в дальнейшем будет продолжать усиливать сотрудничество с Москвой, считает военный.

"Потому что "корпорация зла" собирает силы и активно готовится, а уютный цивилизованный мир, кажется, планирует какое-то массовое самоубийство", – констатировал он.

Отправка иностранных войск в Украину

Разговоры о том, что Европа может отправить миротворческий контингент после подписания потенциального мирного соглашения в Украину, продолжаются уже не первый месяц. Но специалисты настроены скептически.

Издание The Times со ссылкой на министров обороны и военных руководителей Европы отмечает, что собрать даже 25 000 военнослужащих для участия в "силах сдерживания" в Украине будет трудно. Дело в том, что европейские армии недоукомплектованы и имеют проблемы с финансированием.

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